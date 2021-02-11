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加密幣騙案半年496宗 超去年總數 扮投資顧問 騙走商人1.2億最大宗

【明報專訊】加密貨幣投資近年漸趨流行，惟普羅大眾未必有充分認知，容易墮入騙局。今年上半年，警方錄得496宗與加密貨幣有關的騙案，已超越去年全年數目，而損失金額達2.14億元（見圖）。今年初曾有騙徒假扮投資顧問推銷Filecoin，有商人信以為真，先後匯款1.24億元至騙徒帳戶，後來該幣價格下滑欲套現時，始發覺受騙。警方一項問卷調查亦發現，不少市民對加密貨幣一知半解，容易成為騙徒獵物。

交易匿名跨地域 易洗黑錢

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業表示，由於加密貨幣交易是屬於匿名及跨地域交易，因此不少犯罪分子都會利用加密貨幣洗黑錢，尤其是在網上情緣騙案、網上勒索案等，他們會誘使或要脅受害人以加密貨幣來轉帳。據警方數字，在今年上半年錄得的496宗與加密貨幣有關的騙案中，有214宗是與社交媒體有關的騙案。

訛稱低價放貨 趁現金交收行劫

此外，范俊業指出，騙徒亦會留意拍賣網站或討論區上的帖文，並假扮賣家，以平價出售加密貨幣，誘使受害人攜帶大量現金當面交收，而往往在點算現金期間搶劫。警方指今年已錄得3宗同類的搶劫案，每宗損失金額均超過300萬元。最新的個案在上周三（7月28日）發生，一名韓國籍男子攜帶328萬元現金，到尖沙嘴亞士厘道天星大廈一個單位，準備交收比特幣，結果在梯間被4名賊人行劫。

警方指出，今年上半年錄得的496宗與加密貨幣有關案件，涉及損失金額達2.14億元，較去年同期的3730萬元，上升超過4.7倍。涉及金額最大的發生於今年初，一名30歲商人在朋友介紹下認識兩男一女，3人假扮投資顧問，並且聲稱Filecoin發行「一定賺大錢」。

該名商人不虞有詐，在2月至4月分別兩次存款至騙徒的銀行戶口，金額達1.24億元。及至6月，該名商人發現Filecoin價格下滑，遂要求開始套現，才發現騙徒銷聲匿迹，其後報警求助，此案成為上半年損失金額最大的案件。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽表示，警方7月進行問卷調查，在街頭訪問441名成年人，當中216人認為自己對加密貨幣有「一定認識」或「深入認識」。然而，該216人無人能準確回應基本問題，包括有逾八成不知道加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台購買，近七成人不知道投資加密貨幣風險，包括價格波幅大、沒有內在價值和不是所有本地加密貨幣買賣活動均受規管，亦有不少人不清楚哪些情況會導致損失比特幣等（見表）。

自稱認識加密幣 八成不熟購買方法

此外，葉卓譽稱，441名受訪者中，有82人表示對於投資加密貨幣感興趣，惟29人坦言對加密貨幣「完全不認識」或「不太認識」，有54人不充分了解投資風險。葉表示，是次調查反映不少市民不認識加密貨幣的特性，更有人高估自己對加密貨幣的認知，「他們的一知半解，好容易被騙徒誘使進行虛假的投資或墮入其他騙案，蒙受損失」。

警方呼籲市民投資時須抱審慎態度，提防新相識的朋友所介紹的投資計劃，一旦懷疑受騙，應及早聯絡警方。此外，為了加強網絡安全方面的公眾教育，警方昨日推出「守網者」一站式網上平台，為網民提供全面的網絡安全、資訊保安及科技罪案防罪資訊。

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