港聞

港聞二

紅潮非源自污染物 專家估兩三天消退

【明報專訊】本港過去一周多處水域出現紅潮，前日大嶼山大澳亦發現疑似大規模紅潮，海面漂浮海藻及泡沫，至昨仍未消退。有專家指，大澳附近沒大型污染源，估計並非污染物，認為是紅潮，料兩三日會消退。

漁護署前日回覆本報稱，無發現大澳出現紅潮；本報昨再向漁護署查詢，獲回覆指昨日接獲海事處及水警通報在大澳水域發現紅潮，收集樣本分析後，發現該紅潮由不含毒素的寶石多溝藻組成，與早前屯門泳灘發現的品種相同。屯門6個泳灘的紅潮持續，青山灣紅潮則已消退，養殖區內的魚類沒見異常。

本報記者昨早到大澳，發現海面瀰漫濃烈腥臭味，海上飄浮着大量細小的死魚，有政府外判職員乘坐小艇出海打撈死魚。大澳巴士總站南面的大片紅樹林之間的海水呈泥黃色。

料由馬灣隨水流擴散 屬爆發尾期

公開大學科技學院前院長何建宗表示，大澳附近一帶沒有大型的污染源，估計紅潮由馬灣隨水流擴散至大澳，他看過本報記者昨於大澳拍攝的照片，指在海上漂浮着的白色泡沫，似乎是紅潮微藻死亡後的細胞殼和釋出的醣膠質，會散發濃烈氣味，估計該區紅潮爆發已近尾期，再過兩三天便會回復正常。

何建宗又指，廣東省上周持續大雨，估計珠江上游的污染物隨水流出江口，造成「富營養化」現象令藻類急速繁殖，阻礙魚類呼吸，令魚窒息死亡。

相關字詞﹕紅潮

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