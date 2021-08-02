紅潮非源自污染物 專家估兩三天消退

漁護署前日回覆本報稱，無發現大澳出現紅潮；本報昨再向漁護署查詢，獲回覆指昨日接獲海事處及水警通報在大澳水域發現紅潮，收集樣本分析後，發現該紅潮由不含毒素的寶石多溝藻組成，與早前屯門泳灘發現的品種相同。屯門6個泳灘的紅潮持續，青山灣紅潮則已消退，養殖區內的魚類沒見異常。

本報記者昨早到大澳，發現海面瀰漫濃烈腥臭味，海上飄浮着大量細小的死魚，有政府外判職員乘坐小艇出海打撈死魚。大澳巴士總站南面的大片紅樹林之間的海水呈泥黃色。

料由馬灣隨水流擴散 屬爆發尾期

公開大學科技學院前院長何建宗表示，大澳附近一帶沒有大型的污染源，估計紅潮由馬灣隨水流擴散至大澳，他看過本報記者昨於大澳拍攝的照片，指在海上漂浮着的白色泡沫，似乎是紅潮微藻死亡後的細胞殼和釋出的醣膠質，會散發濃烈氣味，估計該區紅潮爆發已近尾期，再過兩三天便會回復正常。

何建宗又指，廣東省上周持續大雨，估計珠江上游的污染物隨水流出江口，造成「富營養化」現象令藻類急速繁殖，阻礙魚類呼吸，令魚窒息死亡。