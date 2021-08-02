3範疇簡化規劃程序 業界料可縮短1年

發展局表示，就這方面正與業界討論3個範疇，包括總樓面面積限制、上蓋面積，以及釐清需補地價與否的不同情況，務求短期內公布落實。有業界人士估計，發展流程整體可縮短約9個月至1年，但有立法會議員認為，即使簡化流程，關鍵仍在於政府部門是否積極審批發展項目。

發展局2018年成立「精簡發展管制督導小組」，研究如何統一及理順轄下屋宇署、地政總署和規劃署審批發展項目的標準，以精簡審批流程；督導小組至今就7項範疇落實精簡措施，包括理順建築物高度限制、綠化覆蓋率等，但仍有3項範疇有待落實。

與業界商總樓面限制釐清補地價條件

發展局稱，督導小組已就該3個範疇與業界討論，包括總樓面面積限制、上蓋面積，以及按地契條件就不同情況，尋求地政總署同意或審批時需否補地價。其中總樓面面積限制方面，當局建議日後主要由屋宇署計算面積，並向業界說明哪些範疇可豁免計算；上蓋面積則建議地底設施盡量不受制於上蓋面積的限制，為業界提供更大設計彈性。局方指出，政府就該3個範疇正準備有關作業備考或最後諮詢，務求短期內公布落實。

發展局又表示，將建議在已獲批的土地改劃申請未完成相關分區計劃大綱草圖修訂前，同步開始處理有關的契約修訂申請，讓發展計劃加快落實。

謝偉銓：可避免各自演繹 重複審批

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，精簡措施後有助向業界釐清各項發展管制參數的定義，避免各部門各自演繹下出現重複審批情況；但他指出，仍有業界反映政府部門審批發展項目緩慢的問題，認為關鍵在於部門之間是否積極處理申請。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業說，視乎項目的複雜程度、發展商會否調整設計等因素，難以科學化推論精簡措施後可節省多少時間，但相信隨着政府落實餘下3個範疇，審批流程會更透明，令發展商更易掌握發展流程，避免出現過去部門之間各自為政下，發展商需摸索如何設計及規劃的時間，從而提升設計效率，相信整體可縮短約9個月至1年。