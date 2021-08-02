加快發展 濕地損失研區外補償 重新檢視緩衝區界定 環團憂變相建屋開綠燈

明報記者 黃俊鋒、馬耀森

政府1999年在后海灣濕地保育區靠內陸一帶，劃定約1000公頃「濕地緩衝區」，以保持濕地生態完整（見另稿）。不過，近年有團體建議政府縮小緩衝區範圍，以釋放部分生態價值較低的土地發展房屋等。發展局長黃偉綸3月回覆立法會指，濕地緩衝區逾四成（約513公頃）土地，劃作可發展住宅的土地用途地帶，並稱當局正檢討緩衝區規劃指引，目標今年內提出建議。

擬精簡條例 類似反對意見不重複處理

發展局回覆本報稱，為進一步加快土地及房屋供應，已擴闊轄下「精簡發展管制督導小組」的組成和工作範圍，以更全面檢視發展審批程序，指檢視工作陸續展開，包括「濕地緩衝區」的界定及所要求的評估。

據本報了解，政府其中一個檢討方向是容許緩衝區內的發展項目，在區外補償，但仍要確保整體濕地不會有「淨損失」。近年為社會熟悉、由傅老榕家族及恒地發展的南生圍發展項目，正位處濕地保育區及緩衝區內，涉近180公頃土地，城規會以未符合濕地淨無損原則等而否決。

發展局續稱，近日亦開始檢視《城市規劃條例》、《收回土地條例》及《道路（工程、使用及補償）條例》所訂明的發展程序，是否有加快或精簡的空間，檢討範圍包括現行法例下處理發展申請的時間表、處理申述的程序，以及有關法例之間有否重疊，例如就同一發展項目需處理在不同條例下收到但內容類似的反對意見等，目標於下屆立法會會期盡早提出條例修訂的方向。

長春社：倘遠離濕地 難發揮「補償」作用

長春社公共事務經理吳希文認為，若容許緩衝區外補償濕地，等於推翻城規會1990年代訂下緩衝區內濕地功能不會出現「淨減少」規劃原則，並為緩衝區內發展項目「開綠燈」，形容後患無窮。他指，若補償濕地距離區內太遠，會屬不同生態系統，未必能發揮補償作用；且緩衝區內魚塘建屋，會影響雀鳥飛行路線，即使區外另闢人工濕地或魚塘亦無補於事。

吳續說，擔心政府將不同法例下的反對意見視為重複，只集中處理個別法例下的反對意見，認為各條例下的諮詢不能被互相取代，例如環評條例針對環境影響，城規條例與土地用途有關等，否則會剝削市民在項目不同階段表達意見的權利。

測量師學會：當年界定粗疏 重新檢視可釋放荒廢土地

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，有需要簡化不同條例下的公眾諮詢及前期規劃程序，「例如《道路條例》下的工程，政府是否需要這麼長時間做諮詢及分析？」他說，雖然公眾參與同樣重要，但不代表有人可濫用程序「拖死」發展項目。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業說，現時城規會審批私人發展項目時，若項目周邊沒道路發展就會否決，但興建道路需經過刊憲等程序，認為若政府能夠將城規會流程及道路工程並軌推展，可簡化諮詢及推展流程。何又稱，當年政府劃定濕地緩衝區範圍較粗疏，歡迎政府重新檢視範圍，認為可整合已失去生態價值的土地作發展。