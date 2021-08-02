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港產場地單車經理遺憾化動力 主管東奧賽事悔未奔喪 冀為後輩打開大門

【明報專訊】「如果早知奧運延期，我可能不會接下這工作。」有別於甘於「加時」奮戰的運動員或幕後人員，東京奧運場地單車項目經理余家樂答得坦率，背後原因卻令人揪心。他去年因疫情滯留東京，無法回港為母奔喪，然而既成事實，這名港產東奧場地單車「揸弗人」把遺憾化作動力，冀在今日開館的賽事力臻完美，無負亡母及分隔異地逾一年的家人，同時為後輩打開大門。

記者：黃頴恩

一連7天的東奧場地單車項目今展開，除了「牛下女車神」李慧詩為首的港隊戰將，同樣值得港人自豪的，還有賽事港產主腦余家樂（Walter）。Walter曾在香港單車總會工作逾20年，由組織本地賽開始，漸涉足海外賽事，直至香港單車館在2014年啟用後，世界盃、世界賽相繼落戶本港，當時已離職「半退休」的Walter以自由身主理大賽，成為踏足體壇殿堂的契機。不過，他在2018年接獲東奧組委邀請時，考慮自己不再全職投身單車界，曾婉拒圓奧運夢的機會，最終獲家人鼓勵才答允。

3年前接組委邀請 曾拒圓夢機會

協助籌組奧運的工作量難以言喻，Walter身為項目經理，由編排賽程、佈置場地，以至賽事以外的「衣食住行」亦和他有關，包括裁判制服、運動員往返選手村的交通安排、比賽器材的運輸等。身經百戰的Walter表示，除了奧運安全檢查特別嚴格，其餘工作手到拿來，唯獨語言至今仍是一大挑戰。奧運雖是國際盛會，但除了如Walter般專責組織賽事的海外人員，大部分組委職員來自國內，加上日本人不習慣以英語溝通，九成內部電郵使用日文。Walter所屬的競賽組屬組委52個部門之一，身為場地單車項目「話事人」，約七成工作是與其他部門溝通，但無奈他不諳日語，兩年多以來需靠翻譯程式解決。

東奧最大變數自然是世紀疫情，Walter的聘書因而延長至近3年。奧運機會難得，很多參與者無悔多花一年光陰，但談及工作辛酸仍笑意盈盈的Walter，說到延期突然哽咽：「上年媽媽過身，我無法回港見她最後一面。早知如此，我可能不會選擇來東京，有點後悔。」赴日之初，Walter每兩、三個月回港一次；自從疫情爆發，他已逾一年未和家人見面，即使今年5月獲組委特准返港擔任國家盃顧問，亦只能在「隔離泡泡」內和太太隔着玻璃打招呼，他不禁感嘆：「真想快點回家。」

逾年未見家人 「想快點回家」

漫長作戰來到最後階段，他等東奧及殘奧結束，完成合約便會馬上返港。Walter稱今行收穫甚豐，盼將經驗帶回香港，為港人籌辦更多精彩大賽之餘，更希望順利「交棒」：「我們早已開始培訓同事，即使我不在港，他們組織世界盃、國家盃，完全沒問題，希望再訓練更多這方面的人才。」

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