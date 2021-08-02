港聞

港聞二

東奧快遞：白俄女跑手尋日警保護

【明報專訊】白俄羅斯隊女跑手謝雯絲卡雅疑公開批評，早前在不知情下被國家隊教練列入4×400米接力賽項目，結果被除名，昨更被該國奧運代表團強迫要求帶往日本機場和返國。24歲的她感到害怕，已拒絕回國及尋求日本警方保護，又要求國際奧委會介入。白俄奧委會未回應事件。她本於今天參加200米跑項目。

何誕華馬術賽暫排46

策騎馬匹Tayberry的香港代表何誕華，昨在東奧馬術男子個人三項賽，在完成盛裝舞步及越野賽後，罰分分別是46.7和55.6分，暫時總罰分為102.3，在48名完成比賽的選手中，暫排第46。暫領導群雄的是只有23.6罰分的英國好手奧利華唐辛。馬術今晚將舉行最後一項場地障礙賽。

兩柔道選手違防疫被逐

東京奧組委宣布，包括2名運動員在內的6名奧運相關人士，因違反防疫規定被取消奧運註冊證件。據日本傳體報道，兩名運動員是格魯吉亞隊的柔道選手，他們在各自的比賽中獲得銀牌。據報兩人被發現賽後擅自離開奧運村觀光，曾出現在東京鐵塔附近。他們現已離開日本。

厄瓜多爾女將舉重掄元

厄瓜多爾隊選手芭蕾拉，昨在女子舉重76公斤級比賽，在抓舉和挺舉分別做出118和145公斤，以總成績263公斤封奪標，亦是該南美洲國家今屆東京奧運第2面金牌。芭蕾拉的成績比舉起249公斤的亞軍選手美國隊的奈爾多出14公斤，而季軍是做出245公斤的墨西哥隊選手富安迪斯。

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