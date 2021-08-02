港聞

港聞二

兩度執法奧運 港人任台體操顧問

【明報專訊】昨夜的東京奧運男子鞍馬決賽，李智凱以15.4分摘銀，成為中華台北隊首個踏上奧運頒獎台的體操選手。歷史性奪牌的背後，於台灣任當地總會顧問的港人袁家強（圖左，受訪者提供）應記一功，這名兩度執法奧運的國際裁判，亦在港隊「跳馬王子」石偉雄的東奧備戰過程越洋支援，建議對方循單項爭入2024年巴黎奧運，再逐獎牌夢。

建議石偉雄循單項爭入巴黎奧運

中華台北隊今屆除有李智凱首奪鞍馬銀牌，唐嘉鴻亦在男子全能賽收穫隊史最佳的第7名。袁家強近年任中華台北體操協會國際顧問，以及奧運體操隊的督訓委員，昨總結眾將表現：「這面銀牌是李智凱和教練林育信的多年合作成果，惜決賽多數為歐洲裁判，奪冠的英國隊選手韋洛發揮正常，套路難度達7分，此消彼長下戰勝李智凱衛冕。」至於中華台北初賽失利，僅掛第10無緣男團決賽，袁家強認為責在總教練，稱運動員已盡力發揮。

袁家強擁多年國際賽執法經驗，曾在2012及2016年奧運任裁判，熟悉國際趨勢及評分準則。港將石偉雄今夏再征奧運前，亦每周將訓練影片交予身處台灣的袁家強，由對方評分及分析；「石仔」東奧初賽受傷出局後，亦不忘感激這無名英雄一直囊助。石仔日前表示或再征巴黎，袁家強認為對方有力再追奧運獎牌。他建議石仔10月畢戰世界賽後，在新奧運周期的評分標準和賽制下，嘗試循世界盃爭取世界賽單項資格，再藉世界賽決賽獲取巴黎奧運入場券。

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