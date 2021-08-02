李智凱鞍馬摘銀 台體操史零的突破

李智凱昨在男子鞍馬決賽中取得15.4分高分佳績，僅次於連續兩屆奧運都贏得金牌、英國鞍馬好手韋洛（Max Whitlock）的15.583分，最終摘銀而回。至於東道主日本選手萱和磨，則以14.9分成為銅牌得主。李智凱賽後喜不自勝，並表示自己已盡全力：「一方面我還是覺得有點可惜，無法在奧運賽場打敗韋特洛克；另一方面我其實也很高興，因為我已把最佳一面展現。」

另一方面，早前承認受心理問題困擾的美國「體操皇后」比拉絲，昨宣布將棄戰自由體操賽事，最後的平衡木項目則未有決定。惟沒有比拉絲壓陣下，美國女子體操隊昨日在跳馬及高低槓決賽皆失金而回。首先舉行的跳馬賽事中，美國選手史堅娜（Mykayla Skinner）取得14.916分，僅以0.167分差屈居金牌得主、巴西好手安德拉迪取得銀牌。

比拉絲棄戰自由體操 美國連失兩金

至於剛頂替「大師姐」比拉絲出戰女子體操全能賽，並為美國贏得金牌的蘇妮珊，亦未能延續強勢，只能在其強項高低槓取得14.5分摘銅而回，屈居金牌得主比利時隊的達維爾（Nina Derwael）及銀牌得主俄羅斯奧委會代表伊蘭高娃（Anastasiia Iliankova）之後。