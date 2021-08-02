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意大利首誕百米飛人 破美洲壟斷 中國蘇炳添第6 89年決賽首見亞洲人

【明報專訊】全球矚目的奧運百米飛人之戰，過往5屆一直是美國及牙買加雙雄之爭，惟昨夜東奧一役，意大利隊好手馬素積及斯（Marcell Jacobs）則以9.80秒奪金而回，奠定當今百米最強之名，並成為意大利史上首位奧運奪金的百米飛人。至於89年來首次奧運男子百米決賽亞洲代表、中國隊的蘇炳添，則以9.98秒獲第6名。

馬素積及斯在昨日男子百米準決賽中，先以9.84秒打破歐洲最快紀錄，並以全場第2快時間殺入決賽，僅次跑出9.83秒，打破亞洲最快紀錄的蘇炳添。及至入夜後上演的百米決賽，英國隊的沙美曉士（Zharnel Hughes）因第一次開跑偷步被取消資格，馬素積及斯在第二次開跑起步雖然先落後，但他之後中段開始發力反超前，最後以再破歐洲紀錄的9.80秒封王。

馬素積及斯9秒8破歐洲紀錄

至於同樣締造個人最快紀錄的美國跑手費特卻利（Fred Kerley）及加拿大選手迪加斯（Andre de Grasse），就分獲銀、銅牌而回。準決賽做出9.83秒最快成績的蘇炳添，雖然決賽一起步即落後，最終亦只以第6名完成賽事，但其實他已經是繼1932年日本跑手吉岡隆德之後，首名打入奧運百米決賽的亞洲代表，堪稱雖敗猶榮。

自1992巴塞隆拿奧運由英國跑手基士堤（Linford Christie）掄元後，奧運百米男飛人一直都由中北美洲選手雄霸一方，馬素積及斯為29年後首位在奧運百米決賽奪金的歐洲運動員，他賽後接受訪問時笑言：「能夠成為保特之後的下一個百米飛人，簡直難以置信。我想我要冷靜一個星期，才能接受自己是奧運百米金牌得主。」他又稱看見同鄉譚貝利（Gimbo Tamberi）較早前贏得跳高金牌，是激勵他在百米決賽做到最好的一大動力。

值得一提是，馬素積及斯口中提及的男子跳高項目出現雙冠軍得主。由於卡塔爾名將巴舒謙（Mutaz Essa Barshim）與意大利的譚貝利在2.39米均3次試跳失敗，之前4個高度（2.3米、2.33米、2.35米及2.37米）皆首跳成功，最終雙方打和下誕生東奧田徑首個雙金。

委內瑞拉三級跳女將破封塵世績

另外，委內瑞拉三級跳名將羅哈絲（Yulimar Rojas）昨於最後一跳以15.67米，打破塵封26年的女子三級跳世界紀錄奪金。至於男子400米欄方面，位列世界排名第一兼世界紀錄保持者，挪威選手卡斯頓禾賀（Karsten Warholm）以47.3秒位列小組首名躋身決賽，對手包括美國好手雷爾班捷文（Rai Benjamin）和巴西的杜斯山度士（Alison dos Santos）。

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