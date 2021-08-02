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美國30牌成游泳贏家 「新水怪」積素攬5金

【明報專訊】為期9日的東京奧運游泳室內項目昨早煞科，兩大「泳國」美國隊及澳洲隊包辦最後5個項目金牌。美國最終共奪30面游泳獎牌，雖較上屆少5金仍成大贏家，而積素在美國11面金牌中佔5面，為「新水怪」正名；澳洲隊以20面獎牌居次，女飛魚愛瑪麥姬安更以4金3銅，成史上首名女泳手同一屆奧運囊括7面獎牌。

麥姬安首名女泳手單屆7牌

今屆奧運游泳項目共產生105面獎牌，9日內共刷新6項世界紀錄及26個奧運紀錄。24歲的積素在上屆里約奧運，為美國隊兩項接力奪金，他今屆出戰6個項目，除了前日的男女4×100混合泳接力因隊友意外失手只列第5，其餘5項均奪金而回，包括昨在50米自由泳決賽游出21.07秒破奧運紀錄，再跟隊友於4×100混合接力以3分26.78秒破世績。不過，美國雖獲30面獎牌，但成績不及上屆16金8銀9銅共33面獎牌。

澳洲隊續排游泳獎牌榜第2位，但由上屆10面獎牌，大躍進增至20面。27歲名將愛瑪麥姬安昨在女子50米自由泳，以及代表澳洲隊在4×100米混合泳接力，兩項均破奧運紀錄奪金，以4金3銅成績完成今屆奧運。澳洲女泳隊兩名20歲新星凱莉麥姬安及迪米絲，亦分別取得3金1銅及兩金1銀1銅的佳績。

抗癌飛魚池江圓東奧夢感幸福

亞洲泳手方面，港隊女飛魚何詩蓓於女子100及200米自由泳取得兩面銀牌。中國隊以3金兩銀1銅共取6面獎牌，包括女子4×200米自接力打破世績奪金，汪順及張雨霏分獲男子200米混合泳及女子200米蝶泳金牌。日本隊的大橋悠依在200及400米混合泳，包辦東道主今屆游泳兩面金牌。「抗癌飛魚」池江璃花子昨為日本出戰女子4×100米混合泳接力決賽，終以第8名完賽，第二度出戰奧運的她稱：「這5年發生很多事情，差點放棄奧運，能再次參與游泳決賽，我覺得很幸褔。」

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