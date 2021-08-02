港乒女團鬥羅馬尼亞爭入4強

港乒混雙組合黃鎮廷與杜凱琹早前於8強止步後，杜凱琹再於女單8強力戰中國隊一姐陳夢出局，昨在女團領軍爭逐另一獎牌機會。港隊在首場女雙派出蘇慧音/李皓晴搭檔，以及杜凱琹出戰單打，均以直落3局取勝，助港隊領先場數2：0。「師姐」李皓晴其後以局數2：3僅負，但杜凱琹再戰以局數3：1奠勝，領軍以場數3：1淘汰巴西隊。

李皓晴賽後承認自己在今屆奧運首戰打得較保守，對手發揮亦超預期：「技術發揮可以，但心態保守了點，會吸取今場經驗，之後嘗試打得放點。」杜凱琹自覺發揮未如理想，會調整心態。蘇慧音則稱在艱難下勝出，對隊友添信心：「今場勝仗得來不易，大家都很盡力搏每一分。」

男團不敵法國「一輪遊」

至於黃鎮廷率領林兆恒和何鈞傑出戰男團16強，面對8號種子法國隊，林兆恒/何鈞傑打頭陣在雙打直落3局先失利，男單世界排名第19的黃鎮廷緊接上場，面對排名低一位的西蒙加斯以局數1：3告負，何鈞傑再輸一場後，港隊直落場數0：3落敗，無緣繼上屆後再闖8強，自奧運乒乓團體賽2012年改制取消分組賽後，港乒首在團體賽「一輪遊」，3名港乒男將亦完成東奧征途。