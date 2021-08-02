前隊友讚張家朗蔡俊彥更冷靜成熟

前港隊劍擊代表柯俊而，與張家朗、蔡俊彥同於1997年出生，自小學起已在同一個劍會習劍，由全國賽、亞青、世青等，一直伙拍代表港隊參賽，奪獎無數，惟柯自2年前起開始淡出國際賽，轉換軌道專注教劍。柯俊而表示，張家朗及蔡俊彥以前在劍擊場上都較「衝動」，一旦表現不滿意便會向自己發脾氣或不與人對話；但在今屆奧運場上，他說即使感覺到他們或對自己失望，亦遠較以前冷靜，未有影響臨場表現，對各人的成長感高興。

信港劍有力下屆再創佳績

賽前柯俊而對4人充滿信心，認為很有機會擊敗俄羅斯奧委會，雖然最後落敗，但他認為港隊在戰術部署上較好，惜輸在細節位。他又指出，不少人在賽前都擔心吳諾弘「頂唔頂到」，但他勝在沒怯場，能發揮平時「好有火」的水準，冀他們能衝擊2024年巴黎奧運。

「大師兄」張小倫的中學體育老師繆小明稱，90年代中學劍擊隊初初成立，多番邀請下才能游說張小倫入隊，其後張獲選入體院訓練，但一度因辛苦向她哭訴想放棄，幾經游說下張繼續訓練，直至中學畢業成為全職運動員至今，她再無聽過張半句怨言，認為對方十多年經歷過成功與失敗，最終能夠「圓夢」參與奧運，已是最開心及值得慶祝的事。