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男花團賽得第7 港劍收官劍指全運 張家朗喜見東奧成績凝聚港人 自省不因金牌自滿

【明報專訊】挾東京奧運花劍個人賽金牌餘威，港隊「劍神」張家朗昨於團體賽領軍，首圈8強力戰俄羅斯奧委會（ROC）僅負，抖擻精神在名次賽先輸後贏，以第7名結束劍擊隊歷史征途。24歲的他雖為「四劍俠」失利難過，但喜見港隊劍手以成績凝聚香港。踏着寫上「Don't lose your way」的劍鞋，他今日離開英雄地轉戰全運，不忘自省未來要沉着應戰，勿因金牌而驕傲自滿。

張家朗拒自滿 自省未來沉着應戰

花劍四子張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及張小倫昨轉戰團體賽，惡鬥代表俄羅斯奧委會的3名「千禧後」，亦是劍擊港隊今屆壓軸一擊。個人賽16強人馬蔡俊彥打頭陣，領先3劍後被連搶5分反超，張家朗接力打出一局6：5，追至落後一分，其後36歲的張小倫再鬥年輕15歲的Anton Borodachev，被拉開總比數至12：15，緊接蔡俊彥與他未能挽回劣勢，港隊戰畢頭5局落後至17：25。此時張家朗再上陣，以身形優勢多次主動進攻得手，追近至25：30，港隊再變陣派出小將吳諾弘連追3分，再打出一局7：5重燃希望，蔡俊彥亦一度追至只落後3劍，但戰畢這局以36：40再落後，守尾門的張家朗未能力挽狂瀾，港隊終以39：45僅負ROC，無緣獎牌。

他們休息20分鐘便要於名次賽轉戰德國隊，全程落後下以38：45敗陣，跌入7至8名排位賽。一小時後迎來東奧最後一擊，蔡俊彥、張家朗、吳諾弘先後上場以45：21大勝埃及隊，以第7名為劍擊隊寫下今屆句號。

吳諾弘負傷仍搶眼 教練讚下屆希望

21歲的吳諾弘未入選個人賽，昨在團體賽首登場表現神勇，除了在8強落後25：31時助港隊拉近至只落後一劍，在首場名次賽亦多次追回分差。雖然他在最後一仗早段拉傷左大腿，但多次跌坐地上仍堅持續戰，獲花劍教練Greg大讚是2024年巴黎奧運的希望之一。

港隊首以團隊身分出戰男子花劍項目，不論成績如何已改寫劍壇歷史，第二度征奧的張家朗於個人賽神勇奪金，身處東京亦對香港的運動熱潮有所聽聞，連聲感激港人支持：「沒想過一個奧運可以凝聚到香港，坦白說上屆在16強輸了，亦沒這麼大的迴響，很感激香港市民的支持。」這個新科奧運冠軍在全白劍鞋上，親手寫了一句「Don't lose your way」，提醒自己勿忘初心，亦許諾不會因今屆成績自滿：「其實我一向會在劍鞋寫字句，提醒自己不要忘記緣何打劍，不要因少少好成績就驕傲或不可一世，要繼續做到每一劍努力不放棄，沉住氣應戰。」

「大師兄」張小倫未定去向

以36歲之齡在9天征途奮戰，「大師兄」張小倫在場外受訪，亦總是肩負首個應對傳媒的角色。他透露在團體賽8強失利，再於首場名次賽敗予德國隊，被教練Greg狠批打得像小朋友，「威脅」若不振作就放棄他們，幸隊友振作爭得第7名。奧運夢想之旅告終，他在15年全職劍手生涯見證幾代人成長，雖然終極目標已達成，但仍未決定去向：「我想陪他們延續這份精神，繼續支持這個團隊，現階段難說明年亞運會以什麼角色協助他們。不過，大家一起走到這個舞台，見證金牌誕生和多個奇蹟，即使將來退役都會繼續支持大家。」

港隊今由東京直飛深圳隔離，總教練鄭兆康已覓得訓練場，但因下月展開的全運未落實賽場，暫未知下一站，只能肯定昨天表現神勇的吳諾弘，與教練Greg各因選拔及簽證因素，將在今天返回香港，楊子加將北上加入港隊，奧運劍手料9月底戰畢全運才能凱旋。總教練鄭兆康與Greg表明團體賽金牌是最低要求，盼他們乘勇再寫佳績。

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

相關字詞﹕港隊 張小倫 吳諾弘 蔡俊彥 花劍 張家朗 奧運 東奧 東京奧運

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