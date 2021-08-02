涉事賓館位處童軍中心 中心年初辦榮休百人宴

據南沙華僑總會當日典禮照片顯示，總會80多名成員在台上除口罩大合照後，部分人轉為佩戴透明口罩。就龍堡國際職員當日有否察覺懷疑違規及提醒賓客，助理客務經理胡文法回覆稱，宴會廳最多容納1000人，目前政府表列處所規定人數上限為50%，當日活動約300人參與，無提供飲食，場內座位以4人一組，確保有1.5米距離，並強調參與者拍攝團體照時均有佩戴口罩。

經理稱見違規會勸阻 「其他事問番總會」

記者其後表明有照片拍到當日近百人同時無戴口罩合照，胡稱，當日在場同事若見到有人無遵守防疫規例，都會勸阻，「職員告訴我，他們見到的是參加者都戴上了透明或普通口罩，其他事你要問番總會」。

根據童軍總會網頁介紹，童軍中心樓高25層，包括童軍總會總部及龍堡國際賓館。今年3月及4月先後被揭發曾舉辦數十人畢業聚餐及百人榮休宴，童軍總會當時就畢業聚餐回應稱，聚餐地方不屬第599G章所指公眾地方，警方當時亦指調查後沒發現有人違反「限聚令」；至於百人榮休宴被揭發後，民政署展開調查，並表明或會通緝及檢控涉事者。

（偵查報道）