涉事賓館位處童軍中心 中心年初辦榮休百人宴

【明報專訊】龍堡國際賓館位於香港童軍中心內，屬香港童軍總會屬下單位，資料顯示，今年初疫情期間，童軍總會曾在童軍中心舉行數十人畢業聚餐，總會一名前高層亦在中心舉行百人榮休宴，同被公眾質疑是否有違「限聚令」，其中畢業聚餐更有政府官員九龍城民政事務專員蔡敏君身穿童軍制服出席。至於今次南沙華僑總會在龍堡國際胡應湘宴會廳舉行的典禮，龍堡國際強調宴會廳已按衛生防護中心指引採取多項防疫安排，並提示客人遵守社交距離措施，配合法例規定。
據南沙華僑總會當日典禮照片顯示，總會80多名成員在台上除口罩大合照後，部分人轉為佩戴透明口罩。就龍堡國際職員當日有否察覺懷疑違規及提醒賓客，助理客務經理胡文法回覆稱，宴會廳最多容納1000人，目前政府表列處所規定人數上限為50%，當日活動約300人參與，無提供飲食，場內座位以4人一組，確保有1.5米距離，並強調參與者拍攝團體照時均有佩戴口罩。
經理稱見違規會勸阻 「其他事問番總會」
記者其後表明有照片拍到當日近百人同時無戴口罩合照，胡稱，當日在場同事若見到有人無遵守防疫規例，都會勸阻，「職員告訴我，他們見到的是參加者都戴上了透明或普通口罩，其他事你要問番總會」。
根據童軍總會網頁介紹，童軍中心樓高25層，包括童軍總會總部及龍堡國際賓館。今年3月及4月先後被揭發曾舉辦數十人畢業聚餐及百人榮休宴，童軍總會當時就畢業聚餐回應稱，聚餐地方不屬第599G章所指公眾地方，警方當時亦指調查後沒發現有人違反「限聚令」；至於百人榮休宴被揭發後，民政署展開調查，並表明或會通緝及檢控涉事者。