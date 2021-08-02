南沙華僑總會成立約兩月 吳秋北何君堯等名譽會長

網頁詳列架構成員 本報查詢後下架

本報根據該會網頁聯絡資料發電郵，查詢7月17日在龍堡國際及陶源酒家的活動是否違反防疫規例，其後再以電話聯絡辦事處，接聽的職員稱，「已告訴胡先生（會長胡意發），他今日唔得閒，沒有回來。」記者問是否已收到查詢及何時回覆等，職員稱不清楚。該會最終在截稿前沒有回應。另外，本報致電總會辦事處後，會方網頁突然下架，搜尋器顯示「找不到該網頁」。

網頁原詳列該會架構、成員資料、活動回顧、入會申請及總會聯絡資料。網頁介紹，會長胡意發及主席歐志浩，分別為香港廣州社團總會副會長及副主席，簡介稱，胡是NXT Far East Limited主席，歐則是創富（香港）物業有限公司董事總經理，亦是童軍總會九龍地域副會長，2018全球傑出青年領袖等。總會骨幹成員多為商界中人，另有九龍城防火委員會委員黃迪華任常務副主席。

南沙統戰部長籲該會「做好任務」

據公司註冊處文件，南沙華僑總會今年5月註冊，由會長胡意發、主席歐志浩及常務副主席麥惠嫦創辦。成立大會暨理事就職典禮當日除中聯辦人員出席外，據《文匯報》報道，南沙區委常委、統戰部部長邢樺透過錄影稱，「寄語大家未來繼續做好愛國愛港愛鄉的任務」；胡意發則稱該會籌備半年，暫有約600名骨幹成員及1500名會員。該會與香港廣州社團總會、香港黃埔各界聯合會等團體關係密切，曾合辦活動，例如到長洲國民學校、長洲鄉事委員會派糭及抗疫物資。

（偵查報道）