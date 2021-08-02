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同鄉社團成立 86人除罩合照晚宴 龍堡國際辦就職禮 宴會上限20人

【明報專訊】政府日前因應一宗輸出新冠病毒確診個案，將尖沙嘴龍堡國際納入強制檢測處所，曾於7月6日至29日逗留上址逾2小時者，除已接種疫苗外，均需於昨日前完成檢測。本報調查發現，新成立的同鄉社團「南沙華僑總會」，曾於7月17日在龍堡國際舉辦大型就職典禮，約270人出席，其間與會者多次除口罩合照，更有近百人上台除罩大合照；總會同日移師陶源酒家舉行百人晚宴，疑超出宴會人數上限規定，席間亦有人在無戴口罩下過枱寒暄把酒言歡留影。食環署表示，如有足夠證據所指食肆違反規例，會考慮採取執法行動；警方不評論個別活動，稱會按既定程序及考慮實際違規情况採取適當執法行動，又呼籲市民自律。南沙華僑總會於截稿前未有回覆本報查詢。

明報記者 陳惠恩

中聯辦高永文陳恆鑌等出席 合照有戴罩

南沙華僑總會於7月17日在龍堡國際胡應湘宴會廳舉行成立大會暨理事就職禮，多名政商界人士獲邀出席，例如中聯辦九龍工作部副部長王小靈、食衛局前局長兼全國政協委員高永文、民建聯立法會議員柯創盛及陳恆鑌、香港廣州社團總會執行主席林國超等。據悉典禮於中午至黃昏舉行，約270人出席。

本報獲得多張當日活動照片，可見場內不設飲食，基本上4人一枱，而與會者曾於場外恭賀花牌前及場內不同位置合照留念，但多張照片顯示與會者除下口罩合照，人數由數人至十多人不等，其中一張更顯示約88人上台拍攝大合照，當中只有兩人戴上口罩。照片亦可見高永文和陳恆鑌曾上台擔任抽獎或頒授委任狀嘉賓，並與眾人合照，但兩人均有戴口罩。

陶源C類酒家 職員勸喻未獲理會

典禮過後，總會轉到尖沙嘴國際廣場的陶源酒家舉行晚宴，據悉約170人出席。從照片可見，6人一枱，惟總會會長胡意發、主席歐志浩等人則在席間與各枱賓客寒暄，眾人一同舉杯把酒言歡或摟肩合照，多張照片顯示合照者均沒戴口罩。晚宴中，有「工聯會小花」之稱的陳穎欣曾上台擔任頒授委任狀嘉賓，相片顯示她曾與逾20人除口罩合照，本報以電話短訊向她查詢事件，她只讀不回，電話亦轉由辦事處接聽。

龍堡國際回應時堅稱，當日活動參與者拍攝團體照期間均有佩戴口罩（見另稿）。另外，涉事陶源酒家則屬C類運作模式食肆，根據防疫規例，每枱最多坐6人，食客不得超過通常座位數目75%，而宴會上限20人；陶源酒家所屬的富臨集團稱，當日部分顧客或未跟足當局防疫指引，酒家職員曾勸喻，但未獲理會；富臨未有提供出席晚宴人數，並稱「集團事前概不知悉有商會選址於尖沙嘴iSQUARE陶源酒家舉辦晚飯活動，將聯絡食環署及衛生防護中心作出相應跟進」。

食環署事後巡涉事場所：無發現違規

食環署回覆稱，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），任何人身處任何餐飲處所內，除在餐桌飲食時，須一直佩戴口罩；任何人身處任何公眾娛樂場所內，亦須一直佩戴口罩，而龍堡國際宴會廳持公眾娛樂場所牌照及食肆牌。該署已分別在7月27及29日巡查胡應湘宴會廳及陶源酒家，無發現違反第599F章情况，但已提醒負責人須時刻遵守各項規定，如有足夠證據會考慮執法。

政府上周四（29日）公布，一名曾於7月7日入住龍堡國際的45歲男子，抵日本後於7月20日確診新冠病毒，當局將龍堡國際納入強制檢測處所。呼吸系統科專科醫生梁子超稱，本港近期雖無正式的本地確診個案，但不可否認不斷有輸入個案走入社區，「我們之前可以截斷，都是好彩，萬一個案不幸地走入大型活動，仍有高速爆發風險」。梁又說，有證據顯示疫苗對Delta變種病毒保護性相對低，「在政府仍未重新檢討機場、外防輸入措施的情况下，出席大型活動都要盡量小心」。

（偵查報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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