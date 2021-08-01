醫生：有長者無人接出院 因家人準備移民

公立醫院醫生Dr Who在社交媒體分享，一名長期卧牀的伯伯因發燒被送入院，家人遲遲不肯接他回家，最終發現其家人準備移民，故獨留伯伯由醫院照顧。Dr Who向本報稱，上述極端情况罕見，暫只見一兩宗，預計數目不會突然增加；而醫院有既定程序處理，可向社署申請監護人。不過，他發現醫院未能聯繫病人家屬的次數較移民潮前頻密，約數日出現一次，院方要用「比較迂迴」的方法聯絡身處海外的家屬。

六旬漢疫下失業

獲妻扶持不再低落

除了被遺留公院，不少長者在疫下失工作。六旬謝先生未到退休年齡，原想在酒店餐飲業再打工數年，但疫下需停薪留職，提早「體驗」退休。他說停職一年沒有收入，以儲蓄過活，經濟壓力很大，「好唔開心」，首半年常留在家，避免消費。他慶幸獲妻子扶持，不怪責他沒收入，讓他心情不再低落。

77歲的賴先生疫情前愛約朋友飲茶，但疫下暫停大部分社交，常在家增家人摩擦，「當然唔開心」。他趁空閒學懂用手機上網，看有趣影片放鬆。八旬許伯伯則認為「自己隨時在世界消失」，寧願樂觀面對變化。