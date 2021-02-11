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去年438滿六旬者自殺新高 調查指「初老」多因社會狀况情緒低落

【明報專訊】香港撒瑪利亞防止自殺會昨日表示，2020年死因裁判法庭年報統計共1019宗自殺死亡個案當中，60歲或以上者佔438宗，為47年有紀錄以來最高。有見及此，該會今年6至7月訪問613名長者，發現一成半人有負面情緒，60至69歲「初老」多因社會狀况令情緒低落，例如政治環境轉變，促請社會關注情况及提供情緒支援。

死因裁判法庭年報統計顯示2020年有1019宗自殺死亡個案，每10萬人有13.61人自殺身亡，屬近5年新高。去年60歲或以上者自殺死亡佔438宗，為1973年有紀錄以來最高，當中70歲或以上長者自殺人數最多。

防自殺會：疫情礙社交

欠疏導渠道

香港撒瑪利亞防止自殺會表示，新冠疫情窒礙長者的社交活動，部分人甚少見家人，令長者欠缺疏導情緒渠道，精神健康因此變差，較易萌生自殺念頭，年長長者更為嚴重。該會於今年6至7月以街頭及網上問卷訪問613名60歲或以上市民，結果91人（15%）在整體情緒評分選擇「非常差」或「不太好」，四成為80歲或以上；當中25人曾萌生自殺念頭。

約半數有負面情緒的長者感自我形象低落、強烈孤獨感、缺乏生存意義；而情緒低落主要源自健康狀况及社會狀况，分別佔負面情緒人數的61.5%及48.35%。70歲或以上群組多因健康影響情緒，60至69歲初老長者多因社會狀况令情緒變差。

該會總幹事曾展國稱，大眾應關注社會狀况及退休對初老長者帶來的情緒問題，當中不少人有感社會矛盾加劇、政治環境轉變、信念與以往不同等，該會希望與其他服務機構合作，為長者提供傾訴渠道。

長者避衝突不敢表政見

有份接聽求助熱線的該會主席周婉芬說，現時科技發達，不同新聞或引起長者朋友間的衝突，令部分人不敢表達政見，亦欠缺傾訴對象，他們會致電求助熱線，以便不記名及自由表達意見，藉此放鬆心情。

倡政府加強支援80歲以上

對於負面情緒人數最多的80歲或以上長者，防止自殺會指出年長者求助意欲低，建議政府針對相關群組加強支援，並希望鄰居及親友多關心長者，協助他們走出情緒困局。

相關字詞﹕負面情緒 自殺 長者 香港撒瑪利亞防止自殺會

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