「豪華露營」疫下生意升三成 最貴者最受追捧

最受歡迎營地盛惠4500 未來半年周末滿額

西園市場部經理張穎恆表示， 受惠於本地遊及staycation興起，租出營數比疫情前同期多了三成，而且呈「倒金字塔」之勢，最豪華的最受歡迎。他舉例，最受歡迎的為「星海之森」有獨立廁所、草地平台，面向西面大海，除可看日落也可看星空，平日一晚3500元，周末4500元，最多可住4人，周末預訂已滿額至明年1月。

西園在旅遊展推八折現金券，有效期一年，並接受消費券的4個電子支付平台，張穎恆說有客人結帳時說「早知聽日（今日發消費券）先來買」。不過張穎恆說無刻意打算推出優惠迎合消費券，「可能係extra，始終客人對於自己幾時去邊度玩，都有個planning（計劃），對於消費券都已經會諗好點用」。

家庭遊公司推「車中泊」單車遊

另一個推出野外體驗的myFamiGo聯合創辦人Bernard表示，最近推出「車中泊」的預訂，套餐包車、車頂營等一切裝備，也包了一個教練教授露營技巧，適合一家四口，索價2000多元，9月中正式開始；另正推出單車遊，由資深單車教練帶領旅客踩香港新界特別路線，約300多元。兩項產品都分別吸引了接近3位數顧客選購。

Bernard說未能申請Alipay HK，因其產品採取先預訂後付款，並非即時預訂，Alipay HK不接受，故預計未能受惠於消費券。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，能做到本地遊的旅行社佔全部旅行社總數不足四分之一，相信市民用消費券於旅行社的可能性與餐飲及零售「無得比」，從旅遊層面而言，估計市民更大機會用於酒店消費。

（新冠疫情）