未打針政府僱員明起須兩周一驗

公務員事務局昨日向所有部門發通知，目前涵蓋前線政府僱員的「接種疫苗取代定期檢測計劃」，將由8月2日起擴展至所有政府僱員（all government employees），若已打第一針可豁免定期檢測，無打針的要每兩周做鼻腔和咽喉拭子的PCR病毒檢測，不接受深喉唾液或快速抗原測試結果。8月16日或之前要交首輪檢測結果，8月檢測費仍可報銷。

9月需自費檢測 拒依或面臨紀律行動

通告續稱，政府僱員有責任為健康的工作環境作貢獻，確保不會為同事帶風險，呼籲各部門強烈鼓勵僱員打針，以盡早建立免疫屏障，而由於已給予僱員充裕時間打針，若繼續為出於個人選擇而不打針的僱員花公帑不合理，自9月1日起除有醫生證明不適合打針者，其他人要在公餘時間且自費檢測。

若僱員不打針又不定期檢測，且無合理解釋，可被視為拒絕依從管理層的指令，可能面對紀律行動；如發現假醫生證明等懷疑欺詐個案，可能會向執法人員報告跟進。

工會批如强制接種：當局曾稱不強制

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭對於當局突然推出這措施感詫異，稱新措施猶如強制公務員打針，「同強制性有咩分別呢？即係要你去打（針），但你（政府）又未能完成釋除僱員對打針的疑慮，呢個好慘情」，而新措施與當局曾稱不會強制打針有出入，公務員或感不公平。他又形容當局對無合理解釋者就要面對紀律行動的態度十分強硬，過去鮮見。

本報向公務員事務局查詢上述要求政府僱員打針的消息，以及有關員工是否包括非公務員合約僱員、兼職、短期、外判僱員等，至截稿前沒回覆。

（新冠疫情）