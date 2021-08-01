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社區接種中心研延長營運日期 袁國勇：打針者染變種 可隱形播毒

【明報專訊】變種新冠病毒為防疫帶來挑戰，過去兩周逾四成輸入本港個案已完成接種疫苗， 當中全部涉變異基因，逾八成沒有病徵。政府專家顧問袁國勇向本報表示，從已完成接種且有高抗體水平的抵港確診者培養出具傳染性病毒，Delta變種病毒可感染打針者的上呼吸道，在沒檢測下可致隱形傳播。據悉，政府正研究延長社區接種中心營運日期，袁國勇對此表示贊成，相信有助推高接種率，他強調已打針者都可隱形播毒，重申需逾九成人接種疫苗才應回復正常生活。

社區疫苗接種中心提供首針的最後日期尚餘31日，據悉，政府正研究順應需求延長營運，但少數使用率較低及本身需作其他用途的地方未必能延長。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英暫未聽到延長消息，但相信本周有公布。他說，若政府續聘旅遊業支援，他打算維持現有人手，不另聘其他人。

近兩周四成輸入個案已打針 全涉變種基因

本港昨無新冠病毒確診，累計本月第六次。截至昨日，本港14天內錄得28宗輸入個案，12人（43%）已完成接種兩劑新冠疫苗，11人打復必泰，1人打莫德納疫苗，有兩人在確診前已驗出帶有抗體，有10人無病徵。全部人曾到訪屬高風險的B組地區，包括7人從美國抵港，另有法國、阿聯酋等抵港者。12人的病毒均帶有變異基因，1人涉N501Y和11人涉L452R。Delta變種病毒帶L452R，但有L452R不一定是Delta。據衛生署回覆，截至7月22日錄得188宗確診涉及L452R變異，其中183宗為輸入個案，當中99宗為Delta變異病毒。

無病徵已打針青壯患者驗出活病毒

美國CNBC上周五報道引述美國疾控中心未發表的文件指出，Delta較1918年西班牙流感、天花、伊波拉等的傳播力更高，其傳播力如水痘並僅次麻疹。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，Delta正主導全球疫情，其危險不僅限於高傳染，甚至可感染已接種疫苗者的上呼吸道黏膜即其鼻咽和喉嚨，故較感染Alpha和Beta變種病毒驗出更高病毒量。

袁國勇指出，有青壯年患者雖已完成接種疫苗且有高抗體水平，回港後完全無病徵但仍確診，且能在他們的樣本培養出具傳染性的新冠活病毒，Delta能感染上呼吸道解釋了為何無病徵或病徵輕微但仍可驗出活病毒，若完成接種的感染者，因無徵狀而無測試，可造成隱性傳播，並傳給無打針者。他舉例，10人中有7人已打針，並除去口罩一起吃飯，3名無打針者的感染風險不止來自沒打針者，還可來自已打針者。

稱七成接種率國家疫情反彈 倡九成打針始復常

袁認為，超過90%人口接種疫苗才能終止疫情，呼籲每個市民打針，「遲早你會受感染」。他說，有接種率超過70%的國家都出現疫情反彈，認為當香港接種率超過90%方能回復正常生活，此前需全民戴口罩和保持社交距離作為過渡安排。

政府8月將決定開學安排，對於是否要全校七成打針及全面戴口罩才恢復全日面授，袁國勇稱這是理想，但不能強制。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕袁國勇 科興疫苗 復必泰 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎 Delta變種病毒

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