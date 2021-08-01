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紅潮湧大澳 專家：藻類隨珠江污染物急繁殖

【明報專訊】本港過去一周多處水域出現紅潮，大澳近日亦見紅潮，海水傳出惡臭，海面漂浮海藻及大片泡沫。有專家估計，廣東省上周持續大雨，令珠江上游的污染物隨水流出江口，造成「富營養化」現象，令藻類急速繁殖。

近岸有泡沫漂浮 居民：海水傳惡臭

facebook專頁「大嶼小報」昨日刊出照片，顯示紅潮由大嶼山牙鷹角、將軍石擴散至二澳對出海域，海上漂浮海藻，近岸有大片黃白色泡沫漂浮。拍攝紅潮的大澳居民黃書朗向本報稱，紅潮已出現兩三日，昨日情况最明顯，海水傳出陣陣惡臭。他說沒見近年大澳有紅潮，近日大澳河涌內及紅橋一帶的海水呈紅黑色，紅潮範圍遠至二澳對出。

本報昨向漁護署及海事處查詢，兩部門均表示無發現大澳出現紅潮。

屯門6泳灘現紅潮 漁署：無毒

漁護署前日發新聞稿稱，過去一周政府跨部門紅潮工作小組在本港水域發現7宗紅潮，康文署人員分別在屯門6個泳灘發現紅潮，包括黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、加多利灣泳灘、蝴蝶灣泳灘及青山灣泳灘。海事處人員前日亦於青山灣發現第7宗紅潮。至前日7宗紅潮均未消退，政府並無收到相關的魚類死亡報告。漁護署指出，7宗紅潮均由較少見於本港水域及不含毒素的寶石多溝藻組成，已提醒馬灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情况，適時增氧。

根據漁護署資料，寶石多溝藻屬甲藻類，形狀呈梨形，約長30至54微米，闊24至42微米，較常出現於本港西面、東南面及南面水域。以往較少在港導致紅潮，亦不曾在本港造成魚類死亡。

學者籲養魚戶為魚排增氧

魚類學會：年初港雨量少 紅潮遲出現

公開大學科技學院前院長何建宗估計，大澳的紅潮由寶石多溝藻產生，隨水流由馬灣擴散至大澳。近日珠海亦發現此類紅潮，他相信紅潮由珠江口向外擴散。他說，廣東省上周持續大雨，估計珠江上游的污染物隨水流出江口，造成「富營養化」現象令藻類急速繁殖。他說此品種海藻無毒性，但其細胞數量多，晚上會大量消耗氧氣，令魚類及海洋生物窒息死亡，政府一般會鼓勵養魚戶增氧減低損失。香港魚類學會會長莊棣華說，珠江口的有機物遇上溫暖天氣，便會製造營養滋生微生物，例如海藻。紅潮一般在春天出現，今年初本港降雨較少，估計因此令紅潮較遲出現。

相關字詞﹕漁護署 紅潮 大澳

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