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飛魚效應 南華會泳班報名飈 前教練：習泳阻力多來自家長

【明報專訊】游泳港將何詩蓓在東京奧運摘下兩面銀牌後，她在年少時受訓的南華會連日收到有關泳班報名的查詢大增，特別是泳隊訓練班。何詩蓓兩名前教練向本報稱，在香港訓練泳手的阻力往往來自家長，其中南華會前游泳教練黃文凱說，包括香港在內的亞洲泳手體質不比西方人差，但不少家長在子女到了某個年紀，便要他們放棄習泳，要他們專心讀書，形容這在香港似是必然的事，「要完結一個運動員的旅程很簡單」。

南華會HWI游泳課程總監助理莊小姐表示，自從何詩蓓奪得首面銀牌後，接獲的查詢已增多，其中需懂得4種泳式的泳隊班反應最熱烈；而8月開班的暑期5天泳班原有一半學額未滿，在何詩蓓奪牌後，大部分只餘下一兩個學額。

前教練：港運動氛圍輸蝕 學業壓力難配合訓練

黃文凱說，現時香港的訓練水平已達世界級，與頂級游泳國家比較，香港「輸蝕」在運動氛圍，他說外國人的運動參與率很高，但香港傾向精英制。已移居澳洲的他說，當地學生一般晚上8時睡覺，凌晨四五時練水也不太辛苦，但香港學生可能晚上11時才睡覺。他以何詩蓓為例，當年曾與她的父母定時間表，安排她上學前練水，放學後專心學業等其他事，每晚9時睡覺，維持了最少六七年，他認為家長能否配合訓練非常重要。他建議家長不應在子女接受運動訓練時期望有太多實質回報，運動訓練對孩子長大後處理問題亦有幫助。

籲家長別求實質回報 改變思維

何詩蓓另一游泳教練Michael Fasching表示，本港有很多游泳池、泳班可訓練泳手，但香港學生要面對沉重學業壓力，成為習泳阻力。他說家長不應介入訓練或給太多壓力，強調年幼泳手的訓練應多元和以趣味為主，家長可以接送子女訓練及心靈上支持子女。

Fasching稱，香港體院的游泳設施可與世界媲美，何詩蓓在去年6月至今年7月都只在體院訓練。他認為香港與頂級游泳國家的分別是缺乏長遠運動員發展、視野，不少家長視游泳為進入Band 1學校的途徑，讓小學生接受青少年的訓練模式。他認為家長和泳手都應改變思維及有更多耐性，強調何詩蓓努力了19年才有今天的成績。

相關字詞﹕何詩蓓

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