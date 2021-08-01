林大輝：體院新大樓擬設劍擊館 冀巴黎奧運前落成 民政局：用途未有定案

林大輝昨早接受港台《星期六問責》訪問，他說港隊在東京奧運取得的成績是預期之內。港隊在游泳、劍擊項目奪得佳績，被問體院未來會否投放更多資源，他說體院的資源來自精英運動員發展基金，靠種子基金的回報。他相信隨着今年有好成績，政府未來會加大種子基金。

稱東奧前已計劃建新劍擊館

對於「少年劍神」張家朗和「香港飛魚」何詩蓓奪得獎牌，林大輝說，運動員在過去一年曾接受長達174天的封閉式訓練，有助提升體能，「何詩蓓今次贏都是贏在體能，家朗一分一分打上去，除了性格沉着應戰、很堅忍，要他體能提升了才有能力打這場激烈賽事」。

林大輝稱在東京奧運前已有計劃興建新劍擊館。他說：「出色的運動員愈來愈多，場館基本上不敷應用，所以我們準備興建新大樓中，可能會有地方給劍擊館，增加是兩層或一層，我們正在研究中。」他期望新大樓可在下屆奧運之前落成使用，會壓縮一些程序或增加資源，加快做好。

劍擊總教練：早有提議 消息令人振奮

對於新劍擊館的消息，香港劍擊隊總教練鄭兆康稱早有反映場地問題，感激體院對劍擊項目發展的重視，「我也是剛收到消息，其實之前我們已有此提議，亦有反映劍擊場地緊張，現在得到體院重視，着手解決，消息當然令人振奮」。

翻查資料，特首林鄭月娥5月11日曾到訪體院，聽取興建新設施大樓進展。據政府新聞稿，新設施大樓預計高4層，政府去年7月已獲立法會財委會批准施工前期工作撥款5470萬元，預計2026年落成。

對於新設施大樓的興建進度，民政事務局表示會繼續推動計劃，現正做前期工程，並檢視整項工程的時間表，以期盡早使體院加強在體適能、運動科學及運動醫學等方面對精英運動員提供的支援服務。

談球衣風波 林：不理想不愉快

體育專員籲各界勿猜測選衣動機

經歷球衣風波的羽毛球手伍家朗昨晚返港。林大輝說，到底伍家朗因今次事件受多大影響，要當事人才知道，他形容此事不理想，亦不愉快，希望可經一事長一智，不要再重演。

體育專員楊德強在同一節目呼籲各界放下事件，全心全意為運動員打氣，不要猜測運動員選擇球衣的動機。

明報記者