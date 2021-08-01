港聞

港聞二

倘採訪劍神張家朗 會問「身高有否帶來優勢」

【明報專訊】香港運動員於東京奧運暫已奪一金兩銀，創下歷來最佳成績，退休資深體育節目主持韓毓霞恭喜獲獎運動員，感謝他們為港爭光，亦對伍家朗受「球衣事件」影響發揮失準感到很可惜，「如果他選擇黑衣服作賽是一種表態的話，他應該預料到後果。如果他是一時大意，那麼這是一個慘痛的教訓」。

嘆伍家朗因球衣風波失準

冀站起再進發

今屆奧運焦點除有港將奪牌，還有「球衣事件」。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上發文「強烈譴責」伍家朗穿上無印區旗的黑衣作賽，伍家朗上周三改穿印有區旗的綠白色球衣上場，最終敗給排名比他低的對手，未能晉級16強。對於「球衣事件」，27歲的伍家朗輸波後曾回應稱「心情無受影響就假」。

現在身為觀眾的韓毓霞以文字回答，一向留意伍家朗比賽，認為他是個很優秀的球員，很可惜今次受球衣事件影響，發揮失準，「如果他選擇黑衣服作賽是一種表態的話，他應該預料到後果。如果他是一時大意，那麼這是一個慘痛的教訓，相信這個教訓會令他日後做人做事都更慎重。他還年輕，尚可以爭取其他賽事的獎牌，希望他可以站起來，向着前面的目標進發」。

至於香港劍擊隊代表張家朗上周一贏得男子花劍金牌，如果韓毓霞身在現場，會問他什麼呢？韓毓霞稱要看臨場發揮，不在現場無法想像，但她透過電視熒幕看見張家朗身形高大（6呎4吋），單是高度已壓倒對手，她相信「大家會有興趣知道張家朗的身高有否為他帶來優勢，而張家朗又如何運用這項優勢」。

韓毓霞又祝賀奪金的張家朗及奪兩銀的何詩蓓，讚他們為香港年輕人樹立良好榜樣，證明為目標奮鬥是會有成功的一天。

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