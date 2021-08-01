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【周日人物】「成績不佳先安慰 贏出可問比賽轉折點」 韓毓霞奧運採訪秘訣：需同理心

【明報專訊】東京奧運香港代表隊暫奪一金兩銀，無論是揮劍獲關鍵得勝分後，還是破紀錄觸池邊一秒，運動員完成挑戰後，接受挑戰的便是鏡頭背後的採訪者，事關萬眾期待運動員在歷史一刻說心底話。

選美出身的她曾在珠海書院傳理系任教，站在奧運賽場鏡頭背後，她認為最重要有同理心，也要好好記着比賽轉折點，提問時要讓運動員重溫那一瞬，說出當時感受。看似輕描淡寫的幾句總結，其實來自7屆奧運的採訪經驗，金牌泳手菲比斯、百米「飛人」保特、牛下女車神李慧詩等全都曾與她分享人生光輝一刻。正當觀眾以為今屆奧運會聽到「交畀你喇！Wendy（韓毓霞）！」其實她已退休，坐在家中做觀眾，細看她以往難以看到的慢鏡重溫。

明報記者 羅嘉凝 冼韻姬

相隔25年，香港劍擊隊代表張家朗在東京奧運再奪金牌，觀眾熱切期待他說勝出感受時，曾選國際小姐、在母校珠海學院新聞與傳播學系任教的無綫主持陳約臨，突然大叫「我好鍾意你呀，點算？」她還說想改口叫他「金家朗」兼送飛吻，場面一度尷尬，不少網民懷念昔日韓毓霞的淡定。

60歲的韓毓霞畢業於香港中文大學英文系，並獲英國萊斯特大學大眾傳播系碩士；1979年競選香港小姐，1984年至2018年期間主持《體育世界》，去年3月約滿退休（見另稿）。如今做奧運觀眾，她未能接受面談訪問，只以文字回覆本報。

採訪7屆奧運 最難忘保特生鬼似傾偈

她思前想後覺得採訪奧運最重要是同理心，若運動員比賽成績不理想，先安慰對方讓其情緒平復，才有機會繼續傾談；若運動員贏了，就要以該場賽事特別之處或轉折點，讓運動員在腦海中重溫並說出當時切身感受，因此採訪時要記緊比賽過程，平時留意運動員動態，「例如運動員受訓期間的艱辛、教練的不離不棄、家人體諒及支持，都是很有分量的內容」。

92年採訪最難 拍片即跑回廣播中心「交帶」

由1992年巴塞羅拿奧運至2016年里約奧運，回顧連續7屆奧運採訪經歷，韓毓霞認為1992年最困難，因當年科技不發達，拍片後便要跑，趕在死線前返回國際廣播中心「交帶」，方能第一時間在港播放，「體力消耗較大」。

韓毓霞曾多次「捉到」運動員受訪，她說只是盡力而為，用積極態度、身體語言、眼神邀運動員停在鏡頭前，當然要中英語流暢，否則未問完問題運動員已走人。眾多採訪中她最難忘牙買加「飛人」保特，「（保特）很生鬼，又在鏡頭前跳舞，夠晒娛樂性，訪問過程似同朋友傾偈，完全無壓力」。

韓毓霞說一直只用「常識」採訪，「不會去硬碰」。她舉例，1996年奧運身為「馬家軍」的中國運動員王軍霞贏得5000米金牌時，韓毓霞先說恭喜，再問訓練艱辛和勝出喜悅，最後才問王與馬俊仁教練之間「鬧別扭的事」，又形容王聞言「臉色一變便打住了」，「但我已完成90%訪問，所以訪問並無缺損，若我太早問這個問題，那整個訪問感覺便會很僵」。

網上流傳韓毓霞2008年奧運訪問女子400米自由泳銅牌得主時錯將她當成冠軍。如今她稱「多年前的事已忘了」，看過記者給她的片段，她說：「以前未睇過呢條片，都幾有趣！」

大部分時間無法坐觀眾席 需在後台等選手

韓毓霞稱自己的採訪方法是一個參考的起點，並非叫人模仿，「電視貴乎創作，可能其他表現手法有更理想效果」。她說過去採訪時，大部分時間不能坐在觀眾席觀賽，而是在後台排隊等運動員返更衣室，「有時一等便是一個小時或更長，狹窄空間擠滿了各地記者」。

如今會否希望重返奧運賽場？韓毓霞說很幸運能擁有很多關於奧運的珍貴回憶，「奧運編織了我大部分的人生，但就像跑馬拉松都有衝線的一刻，我覺得很難創造另一個高峰」。她說採訪奧運需要有激情，需要一個充滿好奇、探索事物的心態，如今會抱着欣賞比賽的心情，樂於享受觀眾的幸福，與朋友一邊吃喝一邊觀賽。

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