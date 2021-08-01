3日兩收限聚告票 廚師數月不敢逛街 審訊拖逾年 批勞民傷財盼警加強培訓

買手掣遇警推進 聚集8途人

展收據被警覆「同官講」

首案發生於去年5月8日晚上，Wing在旺角購買遊戲機手掣，10多分鐘後途經山東街與西洋菜南街交界前往車站，遇上警察推進。他不想被誤會與現場活動有關，故停留原地，等待警方推進後離開，詎料警方聚集另外8名途人後發出限聚告票。Wing當時曾向警方展示購物收據，獲回覆「同個官講」。他憶述當日情况時十分不忿，批評警方「咩解釋都唔聽」便濫發告票，勞民傷財，浪費市民時間。

兩日後的5月10日，相似經歷重現眼前。Wing相約數名朋友到旺角飯敘，在豉油街與通菜街交界前往餐廳途中遇上警方推進。他今次打算離開現場，但因黑衫黑褲，被警方認定參與示威，再次被票控。他慨嘆警隊執法不專業，未能分辨一般市民及示威者。

一案罰1.2萬一脫罪 「取回部分公道」

3日內連續收兩次告票，Wing事後數月不敢逛街以免再「瀨嘢」。他對法庭程序一竅不通，決定抗辯後感很大壓力，上庭前向599關注組求助，獲大律師幫助。最終，Wing的兩宗案件在今年5至6月間審結，首案獲判無罪，次案罪成被罰1.2萬元。Wing樂觀道「起碼不是兩案罪成，取回部分公道」。

質疑限聚非防疫 促檢討條例

被問及會否考慮向警方投訴執法欠佳，Wing說對警方的投訴制度失去信心，無奈道「投訴都無用」。

限聚令實施逾一年，Wing認為政府「選擇性執法」，親中團體舉辦大型活動無人執法，但其他立場者的活動卻被打壓，質疑法例用途並非防疫，應檢討條例。