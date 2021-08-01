警限聚檢控12%撤控 均涉示威地點 關注組批執法不專業 余德寶質疑濫用「打壓異己」

對於本報統計撤控及無罪數據，以及被民間質疑濫發告票，警方回應稱執法時按既定程序及實際情况，並根據599G章罪行採取適當的行動，呼籲市民遵守規例，盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。另外，本報向警方查詢投訴警察課接獲關於限聚令執法的投訴個案數目，獲回覆稱沒有備存相關數字。

明報記者 丘萃瑩

警發近1.8萬告票 部門之冠

332張撤回 檢控275宗

本報向警務處、康文署、食環署等8個部門查詢限聚令生效至今年7月初的執法數據，政府各部門巡查次數累計近175萬次，最多為康文署約107萬次，警務處約3.2萬次排第5。惟警務處發出告票有17,994張，275宗檢控，均是眾部門之冠，分別佔總數98%及99%。

此外，警務處是唯一經審視後有撤回告票的部門，市民要求警方撤回告票的數字為1079張，佔警方發出告票總數約6%；經審視後332張獲警方撤回，佔警方告票總數約1.9%。

23撤控涉去年7‧21 另9宗脫罪

不獲部門撤回限聚令告票，市民仍可在法庭抗辯。本報向律政司及警方查詢法庭限聚令撤控數目，律政司稱無相關數據，警方則未有回應。因此，本報統計獲傳媒報道在法庭撤控的限聚令案件，發現最少有32張告票在庭上獲控方撤控，全部與示威活動地點有關，其中23張均屬同一事件，涉及去年7．21一周年的元朗聚集。

另有最少9宗限聚令案件經審訊後獲判無罪，包括涉一人犯聚的「霸氣哥」曾建峯。按比例計算，在法庭撤控數目佔警方檢控數字約12%，審訊後獲判無罪佔警方檢控數字約3%。

關注組接逾百求助 四成怕煩交款

曾因蠔涌爆炸品案入獄的香港民權抗爭創辦人鄭偉成，去年5月成立「599關注組」，協助市民修改抗辯書，至今接獲逾百宗限聚令個案，現時主要由他一人處理所有求助，他表示感吃力，但希望盡量幫忙。他說最近半年看到很多法庭撤控或被判無罪個案，認為這顯示警方執法不專業，希望警隊內部檢討執法指引，培訓前線警員分辨普通市民及示威者，「不是幾個人拉埋一齊就是犯限聚令」，現時變成警方濫發告票沒有後果，但有四成求助者嫌麻煩，交罰款了事，認為濫發數字可能遠多於撤控數目。

去年9月兩兄妹買顏料遇上示威而被票控限聚轟動一時，協助兩人撰寫抗辯書的前油尖旺區議員余德寶稱，妹妹曾因害怕面對警察而不欲抗辯，但因案件不合理，一家人終決定抗辯。他說當時在21日內趕及完成抗辯書，時間十分緊迫，需以學校通告證明兩兄妹需買視藝科物資；兩兄妹母親亦在社交媒體尋找片段，顯示其中一名同被票控的中年男子並非同行者等。

余：買顏料兄妹投訴7月未有果

余德寶表示，抗辯過程耗盡市民心血，兩兄妹最後在同年11月獲警方通知撤回告票，但警方「一句道歉都無」。他們其後向投訴警察課投訴警員執法態度及粗暴制服女童，至今7個月仍未有調查結果，猶如追究無門。

對於約一成警方檢控個案在庭上獲撤控，余德寶認為正反映警方濫發告票，巡查次數最多的部門並非發告票最多的部門，且警方勸喻次數少，很多時是立刻票控限聚令，將此當成「最低懲罰門檻」，反映警方執法草率，未想到市民干犯何罪，便濫用限聚令打壓異己，促請警隊覆檢多撤控案件的地點，找出濫發者。