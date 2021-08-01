棒壘再入奧 新手觀戰靠數據入門 賽制複雜耗時礙普及 港將趙嗣淦冀乘東奧熱潮推廣

5年前，港產片《點五步》在港掀起短暫「棒球熱」，同年國際奧委會亦宣布棒球及壘球，今屆終於回歸奧運舞台。棒球早在1904年奧運列作非正式項目，往後84年間共7次列示範項目，直至1992年「坐正」成為正式賽事，然而卻似在奧運大家庭中成為「排擠對象」，在2012年奧運被剔除，相隔兩屆在東京回歸，但3年後的巴黎再次無得留低。2028年奧運落戶洛杉磯，於此美國職棒大聯盟（MLB）球隊道奇及天使的「地頭」，10屆內第三度「入奧」。

「彈出彈入」 非奧運常設項目

國際奧委會對棒球「十五十六」，或因和不少港人一樣，對它熟悉又陌生。相信即使未打過棒球，亦從漫畫、日劇有所耳聞，MLB更是美國四大職業運動之一，球迷數量和吸金能力不容忽視。港將趙嗣淦（阿淦）卻不諱言自已較少追看MLB直播，理解大眾的想法：「比賽可長達4小時，若不熟悉棒球，見球賽進行一會又換上另一批人，其實都幾悶。」

捕手投手個性有別 一凹一凸補長短

阿淦表示，只憑文字較難解釋賽制，但配合比賽畫面評述東奧，自信能助觀眾理解，又建議借助數據理解戰况：「現代棒球的比賽數據全面，新手可先看兩項。打擊率愈高，即擊球成功愈多次，達3成算是很好。防禦率反映投手每9局的平均失分，數字自然愈低愈好。」阿淦表示，之後可看球員領先和受壓時，發揮是否穩定，再進一步是觀察「球品」，因為球賽碰撞難免，從球員的反應可略知其個性。而球員負責的崗位往往配合性格，譬如屬球隊指揮官的捕手，多數沉實冷靜，具備良好溝通能力，以便比賽時下達指令。野手較少在鎂光燈下長期受壓，但關鍵時刻「交到功課」。擔任投手的阿淦則自言「很衝」、殺氣重，但大膽和好勝心派上用場；他又慶幸，與港隊隊長兼捕手譚浩賢性格一凹一凸，多年來在賽場合作無間、互補不足。

男女體格有別 分家增觀賞性

此項目另一獨特之處是「男女有別」，在奧運和世界大賽均是男性打棒球，女性打壘球。壘球比棒球遲一屆「入奧」，但自此成命運共同體，奧運官方亦將兩者列作同一大項。兩者比賽流程大致相同，但壘球場地較小，投球距離是棒球的三分之二，用球較大及重，只准下手投球。阿淦解釋，「男棒女壘」是配合體格差異，現時主力教練工作的他解釋，男生發育階段後，大多能處理棒球的60呎6吋投球距離，女球員多加操練仍可做到，但普遍而言較吃力。他表示美國、澳洲的女子壘球隊水平高，強調棒壘球「分家」並非歧視，而是增加賽事觀賞性：「壘球距離短、速度快，整體而言我認為更刺激；棒球則較能展示球員的身體質素，如飛撲姿勢。」

記者：黃頴恩