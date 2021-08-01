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男單失銅混雙傷退 佐高域憾別東奧

【明報專訊】網壇一哥佐高域的東京奧運之旅，以兩個殿軍失望告終。這名34歲名將為塞爾維亞隊出戰，昨先在男單銅牌賽不敵「黑星」布斯達，繼而因肩傷退出晚上的混雙季軍戰，把獎牌拱手讓予澳洲的世界一姐巴迪及其拍檔。

前晚男單4強反負致金滿貫夢碎的佐高域，賽後直言度過「艱難的一日……感覺糟透，不可能正面積極」。他昨午登場尚未平復心情，比賽中曾把球拍怒砸網柱及擲上無人的看台；其體能亦成強弩之末，先失一盤4：6予西班牙隊的布斯達後，其後縱以7：6扳平，但第3盤讓對方把握第6個決勝分，以3：6輸掉決勝盤。這是一哥繼去年美國公開賽，因用球擊中司線員而遭取消資格後，再在跟布斯達的對壘中留下另一不快回憶。塞國代表團隨即宣布佐高域棄戰混雙，卻令外界更質疑他當初強行決定雙線爭牌屬累己累人。

賓絲挫禾祖素娃封后 女雙再衝金

男單及混雙均於今天的東奧網球煞科日，連同女雙揭曉金落誰家。其中剛淘汰佐高域的德國隊新星阿歷山大薩維利夫，封王機會雖獲看好，惟近2次遇上俄羅斯奧委會（ROC）代表卡查諾夫，皆在硬地場連輸2盤吞敗，欲延續「職業生涯至今最自豪時刻」不無暗湧。ROC已包辦混雙決賽席位；角逐女雙的瑞士好手賓絲昨晚稱霸女單，以2：1擊退捷克的禾祖素娃，有望膺雙金后。

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