日男足極刑挫紐國 闖4強鬥西班牙

日本隊昨有右閘酒井宏樹停賽，由橋岡大樹取代位置，開賽10分鐘先有黃金機會，但中場遠藤航接應傳中門前射高，堂安律於31分鐘禁區內撞射又斜出後，半場互無紀錄。日本換邊後續狂攻，但新西蘭隊門將禾特演出神勇，接連救出上田綺世等人攻門力保不失，法定時間雙方踢成0：0。新西蘭在加時一次罰球攻勢幾乎打破僵局，被日本隊長吉田麻也門前擋出，終要互射12碼分勝負。日本門將谷晃生在第二輪撲出卡卡斯的主射，加上基頓路易斯於第三輪射高，而日本4輪全中後終險勝4：2。

日本4強對手將是西班牙隊，「鬥牛軍」昨在8強戰至法定時間的補時3分鐘，由後備入替不久的拉菲爾美亞門前混戰扳平2：2。這名上季在西甲效力侯爾斯卡的24歲前鋒成奇兵，在西班牙於加時97分鐘射入12碼首度領先後，他在加時完場前6分鐘梅開二度鎖定勝局，完成帽子戲法，助大勝5：2。

巴西墨西哥爭決賽席位

另一邊廂，衛冕的巴西隊憑馬菲奧斯根夏一箭定江山，以1：0小勝埃及隊，連續4屆至少殺入4強。至於前屆冠軍墨西哥隊則以6：3大勝韓國隊，將與「森巴兵」在周二下午爭入決賽。