衛冕夢碎 中國女排分組賽出局 奧運首度不入前8勢換血 風帆舉重分途添金

經歷今屆首3戰皆北，中國女排原本已需要多項條件達成，方可奇蹟出線8強，無奈形勢比人強。隨着俄羅斯奧委會（ROC）殺敗美國隊，接着土耳其隊直落3局大炒「魚腩」阿根廷隊，至此國家隊已肯定因得失局比不上土國，無緣躋身B組前4名，昨晚鬥意大利及明午鬥阿根廷頓成例行公事，只能爭取避免在B組墊底。自從中國代表團於1984年重返奧運以來，女排最不濟也在1992年得第7名，今次是首度不入前8。

羽毛球男雙飲恨 中華台北摘首金

其實女排主教練郎平於早前的女排世界聯賽，初段便以新人擔綱，只是發揮未如人意，及後待朱婷等主將相繼歸隊即大有起色，因此在東奧續倚重上屆功臣「七仙女」，豈料朱婷手腕傷患嚴重，副攻顏妮亦受肩傷困擾，二傳丁霞等又狀態低迷。昨仗終於收起朱婷，左手將李盈瑩挑起主攻大樑，反而以局數3：0擊敗已出線的意大利。評論指女長城未來3年須加強國內職業球員培訓，以及於疫情後更多跟外國勁旅交手，寧願忍受短期痛楚加速重建。

國家隊此日算是悲喜參半。來到羽毛球場，男雙項目未能保持3連霸，反讓中華台北隊摘下歷來首面羽球金牌。國羽的李俊慧/劉雨辰在決賽只得初段一輪虛火，最終以18：21、12：21，大敗於初次交手的李洋/王齊麟拍下。今天的女單冠軍戰同樣上演中台對決，陳雨菲在4強以局數2：1險勝何冰嬌，將火併以2：0輕取印度名將仙杜胡的世界一姐戴資穎。

中國4男子舉重賽全數折桂

男單方面，分組賽氣走伍家朗的危地馬拉老將奇雲哥頓，繼續神奇之旅，8強面對分組賽擯走桃田賢斗的韓國代表許侊熙，直落贏2：0闖關，今與丹麥的安賽龍爭入周一的決賽。另一邊廂由國家隊的諶龍，硬撼印尼的基丁安東尼。

至於昨天中國隊的兩金，先有首戰奧運的盧雲秀於女子滑浪風帆RS：X板登頂，然後舉重老將呂小軍在男子81公斤級以破奧運紀錄的總成績374公斤霸氣封王，國家隊於今屆有份競逐的4個男子舉重賽項悉數折桂。獎牌榜上，次席的日本是日無冠維持17金，被拉開至落後4金，中、美則維持5金距離。