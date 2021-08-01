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金牌「劍神」張家朗領銜 港男花劍隊團體賽爭牌

【明報專訊】挾男子花劍個人賽金牌餘威，港隊「新劍神」張家朗今早再於東京奧運登場，領軍在幕張展覽館出戰團體賽，也是「大師兄」張小倫步入劍擊生涯尾聲之際，最後的大戰舞台。總教練鄭兆康表示，港隊休戰4天已養精蓄銳，亦相信金牌教頭Greg已有最佳部署，在8強拆解以進攻見稱的俄羅斯奧委會（ROC）代表。

張家朗上周一出戰東奧花劍個人賽，爆冷刺下世界「一哥」、上屆冠軍等強手，成為香港相隔25年首個奧運金牌得主。他創出歷史後只休息一天，上周三與張小倫、蔡俊彥及吳諾弘重返幕張展覽館訓練，準備在香港時間今早9時45分領軍出戰團體賽8強。俄籍對手因禁藥問題以俄羅斯奧委會名義參戰，當中21歲的Kirill Borodachev早在個人賽與家朗對上，正是關鍵時刻被這名港將連追6劍，鬥至「決一劍」在8強以14：15僅負出局。

俄選手攻力勁 港教練：主動出擊

張家朗刺走個人賽金牌後，表明渴望再奪團體賽獎牌，但承認對俄籍劍手了解不多，需翻看比賽錄影加以研究，花劍教練Greg稱：「他們都是年輕劍手，衝擊力不遜於港隊，但我們的狀態亦很好，每人上場都會傾力打好每一局。」總教練鄭兆康透露，花劍隊自個人賽後只休息一天，近4天都要到賽場訓練半日，但連場硬仗過後的疲憊感幾近消失，又預言8強將是硬仗：「全世界只得8隊出線，肯定每一隊都難打，家朗在個人賽曾力挫俄籍劍手，但他們的攻力非常厲害，所以我們戰術必須主動，相信Greg心中有數，做出最佳部署。」男花團隊需在8強打起，若晉級或遇頭號種子美國隊，至晚上再向決賽進發。

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