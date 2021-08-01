劉慕裳未克服時差 新套拳迎唯一奧運

首度入奧感新鮮 盼享受過程

空手道今屆首度獲納入奧運，但已被剔出2024年巴黎奧運，令首登奧運舞台的29歲女將劉慕裳，即將迎來她唯一的奧運機會。她前晚從美國抵達東京，因賽場日本武道館仍未開放予運動員，昨早先到練習場東京武道館適應，其間亦與身處美國的教練視像調整技術。首度入奧的她形容一切事物極為新鮮，把選手村見到的都拍照傳給家人，又分享試牀褥硬度，減輕了盆骨舊患痛楚。

世界排名第4的她被視為港隊獎牌希望，但表示未敢去想爭牌機會，反而希望享受最後一次征奧機會，連選擇套拳亦以此為首要考慮：「我想跟教練說，最壞的情况是沒有成績，又享受不了，什麼得着也沒有，所以不會想太多結果。

她又透露在練一套新拳，95%都會在奧運用上，可能比較新鮮，自己感覺很好。選的拳當然要是自己喜歡，才會享受其中。她周四早上出戰淘汰賽，若晉級將在同日晚上為港爭取此項歷史第一牌。