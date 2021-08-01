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「平安過終點」 陳晞文揚帆第二人生 生涯曾斷肋骨切脾臟 個人最佳第8名完成最後奧運

【明報專訊】投身全職港將生涯15年，「風之女」陳晞文昨於滑浪風帆RS：X組，以第8名衝過奧運舞台的終點線。儘管以「never say never」來形容退役決定，但她承認幾乎沒有變數，將返港繼續學業和籌備婚禮。曾因訓練受創要切去脾臟的她，笑說終於平安走過終點，回顧風浪不止的運動員人生，自覺無負港將身分。即將告別前線，但她盼望留守大海轉型教練，助下一代完成獎牌夢。

30歲的陳晞文昨於江之島最後一擊，在分數雙倍計算的獎牌賽排名第7，總成績維持在第8名完成女子RS：X組賽事。風高浪急之中，她以細小身型力抗歐美強手，表現獲總教練陳敬然大讚100分，這個兩屆奧運女將亦稱：「這是歷來最滿意的一次，像前天遇上不同天氣，表現沒令自己失望，可以說是沒有遺憾了。」即將在10月成婚的她，出發前表示籌備退役，如今完成奧運終章，暗示或已是最後一戰：「其實都七、八、九成打算退役了，沒有什麼變數，但never say never。最開心是可以平安行到終點，可能我沒有頂級運動員的睿智，但我肯定是最勤力的運動員，在訓練中相信自己、全力做好，對得住運動員的身分。」

下一步學業婚禮 盼轉型教練

2012年首戰倫敦奧運，陳晞文賽前訓練被撞斷肋骨，需要切去脾臟，原本一生都要吃抗生素，近年情况穩定才獲醫生准許停藥。2016年里約熱內盧奧運，她又因選拔賽失利一度離隊，最終選擇回歸續追東奧資格。眼見後輩在江之島完成第二個奧運夢，「風之后」李麗珊在港旁述時一度眼濕濕，視像訪問時亦令曾被譽為接班人的晞文在海中心灑淚。自2009年成為世青冠軍，晞文承認與奧運獎牌夢無緣，難免留憾，但自覺仍鍾愛這運動：「很想繼續貢獻風帆運動，就似阿英（陳敬然）一樣，助運動員完成自己未圓的夢，所以或會轉型教練。」人生下一步，晞文說將返香港大學完成學業，當務之急是如普遍大學生般趕死線，選擇主修科目，再埋首籌備婚禮。

退役「幾無變數」

身為過來人的總教練陳敬然，助徒弟完成港隊使命後，亦像一般父母為徒弟送上忠告：「能夠以教練身分幫助港隊當然好，她當運動員時對隊友照顧有加，有教練的特質，但要完成學業，亦要結婚生子，將會非常忙碌。我希望她先全心全意做媽媽，像我做教練前亦停了3年，好好地陪伴家人。」港隊今行尚有男將鄭俊樑以第13名完賽，風帆隊結束東奧之旅後，教練團將赴歐洲備戰國際賽，陳敬然出發前笑說下一個計劃，就是到晞文的婚禮助興。

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