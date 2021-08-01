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2021年8月1日星期日
港聞一
稱何詩蓓執著「練」 教練訂目標：放假叉足電 再衝世界之巔
鄭渝「心態似」 點名接班何詩蓓
「新水怪」積素100蝶破世績奪金
五環影像：炎夏江之島 灑水器降溫
「平安過終點」 陳晞文揚帆第二人生 生涯曾斷肋骨切脾臟 個人最佳第8名完成最後奧運
劉慕裳未克服時差 新套拳迎唯一奧運
日日趕行程 場館成日本唯一「景點」
金牌「劍神」張家朗領銜 港男花劍隊團體賽爭牌
五環影像：馬術盛裝舞步 何誕華暫列61
五環影像：美男籃大炒捷克 列小組次席
東奧快遞：陳芷澄抵日備戰高球賽
衛冕夢碎 中國女排分組賽出局 奧運首度不入前8勢換血 風帆舉重分途添金
比拉絲心病未癒 棄戰跳馬高低槓
艾蓮湯遜膺百米飛人 10.61秒破奧運紀錄
日男足極刑挫紐國 闖4強鬥西班牙
男單失銅混雙傷退 佐高域憾別東奧
棒壘再入奧 新手觀戰靠數據入門 賽制複雜耗時礙普及 港將趙嗣淦冀乘東奧熱潮推廣
室內闢棒球訓練場創先河 港隊雙星冀育生力軍
日本兩連勝首名闖次圈 續追隊史奧運首金
警限聚檢控12%撤控 均涉示威地點 關注組批執法不專業 余德寶質疑濫用「打壓異己」
3日兩收限聚告票 廚師數月不敢逛街 審訊拖逾年 批勞民傷財盼警加強培訓
43宗豁免限聚2涉慶回歸 記協申遊行被拒
【周日人物】「成績不佳先安慰 贏出可問比賽轉折點」 韓毓霞奧運採訪秘訣：需同理心
倘採訪劍神張家朗 會問「身高有否帶來優勢」
去年約滿無綫退休 享受「自己的體育世界」
林大輝：體院新大樓擬設劍擊館 冀巴黎奧運前落成 民政局：用途未有定案
飛魚效應 南華會泳班報名飈 前教練：習泳阻力多來自家長
紅潮湧大澳 專家：藻類隨珠江污染物急繁殖
李家超：挑戰國安法「等於引火自焚」
蕭澤頤：年輕人對警方較前放鬆
的士掉頭兜客失控衝斜坡
社區接種中心研延長營運日期 袁國勇：打針者染變種 可隱形播毒
未打針政府僱員明起須兩周一驗
旅遊展模擬台灣景點 參觀者帶單反相機「打卡」
「豪華露營」疫下生意升三成 最貴者最受追捧
去年438滿六旬者自殺新高 調查指「初老」多因社會狀况情緒低落
醫生：有長者無人接出院 因家人準備移民
輪候公屋津貼 約1萬戶已獲發
警搗工廈無牌酒吧拘9人
五環影像：炎夏江之島 灑水器降溫
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【明報專訊】帆船與滑浪風帆項目在江之島舉行，風帆RS：X獎牌賽下午上演之際正值每天最炎熱時間，攝影記者拍得口罩留下印記，現場亦有義工（圖）背着灑水器四處降溫。
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