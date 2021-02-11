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「新水怪」積素100蝶破世績奪金

【明報專訊】東京奧運昨有兩個游泳項目打破世界紀錄，美國隊「新水怪」積素在男子100米蝶泳決賽以49.45秒奪金，取得第3面金牌兼今屆首個男泳手破世績奪金。這名24歲泳手將於今早50米自由泳決賽，力爭4金收官。

被喻為菲比斯最新接班人的積素，繼在男子4×100米自由泳接力及100米自由泳連奪兩金，昨在100米蝶泳決賽由頭帶到尾以49.45秒奪金，將自己2019年世界賽保持的世界紀錄再推前0.05秒。不過，他其後為美國隊出戰男女4×100米混合泳接力決賽，在第二棒蛙泳隊友、今屆女子100米蛙泳金牌得主查歌比意外跌泳鏡，完成3棒後包尾，最終只排第5無緣獎牌。英國隊就在這項目游出總時間3分37.58秒，打破由中國隊所保持的世界紀錄奪金，亦是英國113年來首在單屆奧運贏得4面游泳金牌。

莉迪姬成首名女泳手奪6金

而美國女飛魚莉迪姬昨在女子800米自由泳決賽游出8分12.57秒奪金，擊敗澳洲隊的迪米絲，報卻200米自由泳不敵對方衛冕失敗之仇。這名上屆奧運4金得主今屆以兩金兩銀完賽，成史上首個女泳手贏得6面個人項目奧運金牌。澳洲隊另一新星凱莉麥姬安在200米背泳以2分04.68秒，取得個人第2面金牌。

奧運游泳項目今早煞科，其中女子4×100米混合泳接力，東道主日本隊將有「抗癌飛魚」池江璃花子首在今屆決賽亮相。她早前先後代表出戰女子自由泳及男女混合泳的兩項4×100米接力賽。

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