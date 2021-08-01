稱何詩蓓執著「練」 教練訂目標：放假叉足電 再衝世界之巔

下一目標：短池200自世界紀錄

何詩蓓在女子200米與100米自由泳合共4次打破亞洲紀錄，更獨攬兩面銀牌改寫港將歷史，教練Rick Bishop從美國到香港再赴東京，見證歷史一幕亦為之振奮：「港隊在游泳獎牌榜排得較德國隊更前，這是令人意想不到的。原本我希望她在200米自由泳奪牌，再游進100米自由泳決賽，現在超越了預期。還有不少教練說，若她的轉池技術再做好一點點，奪得金牌的隨時是她。」決心、努力與極具天賦，是Rick對何詩蓓的評價，更重要是那份智慧，在變幻莫測的賽場，總能掌握技術與戰術。

盼開心挑戰 非背負壓力比賽

近年執教美國密歇根大學泳隊，Rick見盡世界頂級泳手，不少在東奧披金戴銀，他直認何詩蓓是其中一個深得其歡心的徒弟，但總對她的執著又愛又恨：「她今次臀部位置有點扭傷了，未來的路仍有很遠，退賽是最好選擇。有時我叫她放鬆，她仍堅持說可以練這個、可以練那個，現在我最想她好好休息，與家人朋友相聚，放鬆身心。」養傷過後，何詩蓓將在本月底出戰國際游泳聯賽（ISL），Rick為她訂下的「目標」，是在那不勒斯稍為放縱自己，好好地享受生活和薄餅的滋味。

說到真正的未來部署，他說：「你應該也知道，她與200米短池世界紀錄有多近，而且現在的她游得更快。不過，我希望她開心地接受挑戰，而不是背負壓力去比賽。」何詩蓓去年11月出戰屬短池賽的ISL，以1分51.11秒打破200米自由泳亞洲紀錄，屬史上第二快，較瑞典隊名將施約唐保持的世界紀錄只慢0.63秒，Rick暗示港人再寫歷史一刻的契機，或是12月舉行的短池世界賽而非ISL。至於這個奧運兩銀泳手下屆能否衝金，他稱：「我們會訂目標，目標是改善細節，她的轉身與水底動作可以更好，還記得她經常對我說，跳水動作亦未完美，這些都是我們下一步要針對之處。」

改善跳水轉身水底動作

從美國到香港再赴東京，這個幕後軍師終於完成任務，亦將離開密歇根大學，轉到路易斯安那州立大學執教。他周三會返抵家鄉準備展開新一頁，亦盼在美國續為香港泳壇出力，扭轉學業為重的思想：「我也知道要在港發展游泳運動很艱難，但像在密歇根畢業的何詩蓓和楊珍美，她們的成就都證明兩者可以並存，希望這次奧運可以令香港泳壇有所改變。」

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

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