醫局認專科輪候長 九中耳鼻喉等3年最久

九龍中耳鼻喉科穩定新症輪候達3年，最短的港島西和新界西亦需1.5年。全部7個醫院聯網內科輪候時間均逾100周，九東最長，要等2.9年。

輪候中先見護士 3000人受惠

劉家獻承認，耳鼻喉、內科和骨科專科輪候長，不很理想。去年起港島西、九西和新東推行耳鼻喉專科綜合診所，60歲以上有聽力問題的病人等見醫生期間可先見護士和聽力專家檢查，如因退化引起，可即配助聽器，推行半年已有3000人受惠，同期專科醫生見約7000多名新病人，可見新診所受惠人數多。

少數病人檢查後發現其他潛在問題如懷疑腦瘤，可短時間內轉介醫生，以減低單靠轉介信引起的分流遺漏。病人見護士後已有詳細病歷，診症時間因而減低，醫生可看更多新症，明年內有關服務將擴至全部聯網。

內科和骨科分別在第三、第四季推公私營協作，穩定舊症可每年10次私家醫生覆診，每次診金50元。內科會邀請穩定糖尿病、高血壓和高血脂病人，骨科邀請退化性痛症病人參加，盼騰空醫生人手處理新症。疫情期間非緊急服務一度大減而積壓個案，劉家獻稱會陸續增加黃昏或周六日門診；新界西外科門診增加，輪候按季大減半年至1.8年。

預約手術方面，全關節置換術和白內障手術分別有3.2萬和6.1萬人輪候，分別等4.6年和3.1年；港島東換關節要等5.8年，劉說港島東計劃增加手術量。