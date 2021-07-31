公院首季28宗醫療事件 兩歲童注藥超上限 一度無心跳

19宗藥物事件 兩宗認錯病人

最新一期《風險通報》公布，公院今年第一季發生的28宗醫療事件，包括19宗藥物事件、3宗遺留物件在病人體內、2宗病人自殺、2宗錯誤部位施程序及2宗錯誤辨識病人身分，包括一名兩歲10個月大兒童因發燒、嘔吐及抽搐，靜脈注射兩劑抗癲癇藥地西泮後，兒科醫生再建議用抗癲癇藥苯妥英，護士向該童於3分鐘內靜脈速注280毫克苯妥英，但兒童和成人接受上限每分鐘不得逾50毫克。病童短時間內現心跳過慢，其後心臟驟停，急救16分鐘後恢復心跳，須送往兒科深切治療部。

一項白內障手術中，醫生在病人右眉毛上方畫記號識別手術位置，醫生後誤在病人左眼注射，隨即發現出錯，向病人交代情况後再向右眼做注射並完成手術。《通報》指，有關人員在過程中不夠專心和警惕，致事件發生，應在注射前再確認正確位置。

此外，有為肛周膿腫病人做緊急引流手術後遺留紗布，5日後病人到門診覆診時才被護士發現；另有病人需插中央靜脈導管，程序後經X光檢查發現遺留導線需取出。