昨增兩輸入 再多一男赴英後確診

本月累計7宗離港後確診 大埔天賦海灣納强檢

昨增兩宗輸入個案分別是來自坦桑尼亞的33歲男子及來自美國的46歲男子，二人同樣在抵港時被驗出L452R變異病毒株；另有少於5宗初步確診。

另外，衛生防護中心接獲通報，一名無病徵的48歲男病人在英國確診，他於7月21日乘搭CX251航班前往倫敦，7月23日抽取樣本檢測新冠病毒，結果為陽性。

他於潛伏期曾居住大埔天賦海灣3期-海鑽5座，及尖沙嘴廣東道13號港威酒店，在銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室工作，上述地方會被納入強制檢測公告。

此外，政府昨增一間第四輪檢疫酒店，即「奧華·時尚精品酒店．中環」，以應付市場可能出現的更大需求；另9至11月的第五輪指定檢疫酒店有37間，共提供1萬間房，酒店總數比第四輪多兩間，當中增4間酒店，並有兩間退出。

第五輪檢疫酒店再增四間 最低495元一晚

第五輪新增的酒店包括香港萬怡酒店、香港麗悅酒店、銅鑼灣皇悅酒店及銅鑼灣皇悅卓越酒店，其中房租最便宜為麗悅酒店，單人標準客房495元一晚，包括三餐基本膳食。

其次為皇悅酒店及皇悅卓越酒店，前者單人經濟客房600元一晚，後者最便宜的單人標準客房為700元一晚。

至於最貴的是萬怡酒店，最便宜的房型為豪華城景房，單人每晚890元。

（新冠疫情）