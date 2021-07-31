公海遊首航 六高病人為上船「唞氣」自行轉打復必泰

郵輪乘客須完成接種兩劑疫苗，幼童及身體不宜者除外。疫情前每年去數次旅行的57歲李先生昨興奮舉起「Yeah」手勢，他說本身患「六高」，包括高血壓及糖尿病等，今年初完成通波仔手術，醫生曾不建議他打科興，但他得知復辦公海遊後，在沒有告知醫生下轉打復必泰，「為咗上船玩拚命打針」，希望可以「唞吓氣」，形容心情「非常好」，前晚執拾行李時已很興奮。

搭客：郵輪安全過陸地

李先生上船後表示，郵輪配套較疫情前差，因有廚師未能登船，令部分餐廳未能營業，食物選擇減少。獨自享受旅程的黃先生稱等了18個月，「被困咗（香港）好耐」。他形容「郵輪安全過喺陸地」，船上幾乎所有人完成接種兩劑疫苗，連外面餐廳「都做唔到」，不擔心在船上染疫。

冼先生一家12名親友則厭倦了「宅度假（Staycation）」，轉戰郵輪遊。冼先生說郵輪上的活動種類多，同時滿足成人及小孩喜好，得悉推出公海遊立即報名。其13歲外甥女Coco說，最期待郵輪的水上樂園。

船公司：暑假航次近爆滿

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，公海遊反應熱烈，暑假大多航次爆滿或只剩小量名額。昨日首航最貴10萬元的兩間套房亦爆滿。

（新冠疫情）