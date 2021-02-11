9月倘500萬人打針 信和華置加推送樓

首輪落空者毋須再登記

政府昨晚公布，已接種第一針疫苗的人數有319.7萬人，完成第二針則有240萬人。

首輪打針抽獎送樓將送出凱滙一個449平方呎單位，價值1080萬元，年滿18歲香港居民接種兩劑疫苗後，可於9月1日或之前登記參與；第二輪送約468平方呎單位，價值約1200萬港元，9月30日或之前在港接種至少一劑疫苗的香港永久居民可參加。

在首輪抽獎送樓落空者將自動納入第二輪，毋須額外登記，其他打了首針者可於9月2日至30日（截至下午5時半）登記參加第二輪，有關抽獎活動至今有183萬人登記。

同類單位成交價近1200萬

凱滙全盤只有2期5座K室的實用面積為468平方呎，平面圖顯示，5座標準戶樓層一梯12伙，有6部升降機，K室單位向東南面觀塘道方向，高層有機會遠望海景，單位入門正前方是廚房，左轉入大廳，附浴缸的浴室和睡房並排。據成交紀錄，5座高層K室在6月以1181萬元成交，另一低層K室在3月以999萬元成交。

3長者健康中心擴接種服務

另外，衛生署轄下長者健康中心擴展接種服務，65歲或以上長者毋須預約，可即場接種科興，3間長者健康中心分別是藍田長者健康中心、葵盛長者健康中心和將軍澳長者健康中心，將於8月9日至9月30日運作。

明報記者

（新冠疫情）