林鄭重申不再推租置盤 房協擬加推「中產公屋」

昨午近兩小時的諮詢會以視像形式舉行，出席官員包括政務司長李家超、運輸及房屋局長陳帆及發展局長黃偉綸等；而持份者則有房委會、房協、城規會及立法會等共約50名代表，其中近30人有發言。大多數人提及如何加快及增加土地供應，如建議縮減城規會程序、拓展郊野公園邊陲地、改劃更多綠化地帶用地、放寬發展祖堂地等，而房屋政策則主要提及重推租置盤、加快公屋流轉等。

據了解，林太會上表明政府不會重推租置盤，因此舉會令可供編配的公屋單位數目減少，輪候公屋時間會進一步延長。

謝偉銓促覓地「大刀闊斧」 闢綠化帶

有份出席諮詢會的立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉詮表示，會上曾提出政府覓地力度不足，認為「落藥」要大刀闊斧，更要有新思維，除增加供應量，亦要增加公營房屋人均居住面積，改善市民居住質素。他建議全面檢討土地用途的分配，如增加開發生態價值不高的綠化地帶用地、增加新界低密度地皮的地積比，以及開發邊境土地，與深圳產生協同效應。

此外，房協高層表示會全力配合政府建屋工作，尤其現時租住房屋階梯主要是公屋及私樓，提供更多乙類屋邨單位是可考慮方向。房協現時出租屋邨分為甲類及乙類單位，甲類為有住屋需要的低收入家庭而設；乙類則為入息水平較甲類所訂定入息水平為高的家庭而設。