逾兩萬商戶加裝八達通機

李玉兒指，現約200個網上商店亦登記八達通支付，「很多都是這幾個月新增」，例如過往市民較少上網買家電，但不少市民希望以消費券買家電或電子產品，故不少家電網店，如中原、蘇寧、友和、百老匯等申請。

計劃結束須繳轉帳費 中高檔食肆考慮棄用

不少商店及餐廳都因為這次消費券特別申請八達通支付，例如旺角申子居酒屋負責人Haze表示餐廳定位是中高價位，原本沒客人要求用八達通結帳，但為了讓更多人獲發消費券後光顧，該店特意申請八達通，但計劃結束後，八達通公司會暫停豁免銀行帳戶資金轉帳費用，她正考慮會否繼續保留八達通支付。李玉兒則稱，八達通增加儲值額至3000元，高額消費都可以使用，相信當商戶見到市場上多了客人願意使用八達通，便會繼續使用。

消費券明日（8月1日）起會發放至支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK用戶的帳戶，而八達通用戶則需自行領取。李玉兒稱，市民明日起可到港鐵站內交通補貼領取站領取2000元，也可到逾1000間零售商店，包括7-11、OK便利店、惠康等領取。

（消費券前瞻）