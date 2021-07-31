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食肆准分單結帳 冀吸大額消費 奧運佳績帶動消費氣氛 飲食界料吸逾百億生意

【明報專訊】已登記第一期消費券的市民最快可於明日（8月1日）獲發放首輪2000元。截至前日下午6時，政府收到逾650萬份領取消費券登記。食肆除了推出各項優惠應戰，部分平常不設分單的餐廳為了方便顧客，容許一次消費分單三四張結帳。稻苗學會會長黃傑龍估計，學會推算消費券價值共370億元，料餐飲業可從中受益100億至150億元。

明報記者 黃心悅

位於尖沙嘴的龍圖閣海鮮飯店推出多項消費券付款的限定優惠，包括食客消費滿1000元，送10張100元的優惠券，下次再消費滿800元可使用兩張，如此類推。另外，根據食客每枱人數，再送白灼海蝦及招牌蒜香雞。龍圖閣海鮮飯店創辦人陳強表示，因為消費券計劃而加裝了4個電子支付平台，「想市民在我們餐廳用得着優惠」。他又打算讓客人分單結帳，例如父母及兒子每人付500元都接受：「經濟都真係差，如果有人想分單，都可以盡量配合，例如食6000元，3個或4個人電子支付都無問題，最重要想佢哋嚟消費。」

酒樓6000元可分三四人結帳

容許分單結帳的不止中式食肆，日式食肆申子居酒屋負責人Haze說，除了消費滿1500元會送一支清酒外，也可分單結帳，最多分兩張，但必須吃滿1000元才能分單，每筆付款金額亦必須多於500元，「盡量鼓勵一個人付款，不過都會盡力配合」。她擔心如果單據分得太散，同事出錯機會增加，不希望因而發生爭執，「知道有app（應用程式）可以畀人分單，但我們係人手埋單，有機會出錯，同埋增加營運成本都係真嘅」。

稻苗學會會長、叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，集團旗下的株式會社有限公司經營品牌「牛角」、「溫野菜」等日式餐廳會推出「1000元變1600元」的優惠券，餐廳以往不設分單，但為了消費券，特意安排每張單最多分兩張結帳，每張付款額可自由決定，「方便其中一張用消費券，另一張用番信用卡或現金，例如幫襯1380元，用1000元八達通消費券，剩低380元可以信用卡結帳」。

連鎖集團准拆開不同方式支付

黃傑龍又說，相信8月1日首批消費券發放後，加上奧運會香港隊表現突出，「市民開心，估計消費都會更加熱烈」。

八達通營業及市務總監李玉兒說，現在八達通最高交易額及儲值額是3000元，相信不少商戶都會允許市民分單消費，「很多商戶都表示樂意彈性處理，例如第一期大家拿到2000元，一家人合併，已經可以買高價家電」。

（消費券前瞻）

相關字詞﹕黃傑龍 餐飲業 消費券

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