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胡肖霞公器私用指控屬實 教局促校方紀律行動

【明報專訊】大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞早前被投訴，指要求教師到其上水住所畫壁畫，又被指辱罵教師等，教育局日前書面回覆協助涉事教師的油尖旺區前議員李傲然，信中提到局方調查後，證實胡肖霞公器私用及辱罵教師的指控屬實，局方要求校方對校長採取紀律行動，當局則會繼續跟進其專業操守問題。不過，李傲然稱該校校監是校長的丈夫，難以令人信服校方會作適當紀律處分。

校長丈夫任校監

前區議員：難信服有適當處分

李傲然昨日公開教育局的信件，信中提及4項指控，其中指胡肖霞在今年1月至2月期間，曾要求3名教師到其上水住所的庭園畫壁畫，局方認為校長不應擅自調派教職員在工作時間離開學校擔任其他工作，而胡肖霞安排助理為她買食物，局方認為安排未能分清公私兩務；教育局亦確認胡肖霞3月曾以侮辱字眼責罵一名教師的指控。

對於被指包庇教師粗暴對待學童的指控，教育局在信中表示，由於未能取得關鍵資料，包括受害人資料及事發日期和時間等，未能確立指控。最後一項指校方未有履行教師合約中福利的指控，教育局認為證據不足，但認為校方給教師的合約副本偶有缺漏屬疏忽。

胡肖霞：不會回應

教育局在信中表示，已提示校方須對涉事校長採取適當的紀律行動，並將結果通知當局，另部分對校長的指控涉及教員專業操守，局方會跟進。胡肖霞接受本報查詢說不會回應。

油尖旺區前議員李傲然轉述，涉事教師收到教育局信件後感到很不開心，認為已花不少心力，期望取回公道，結果校長毋須承受實質後果。李表示，已準備去信教育局，要求進一步交代如何跟進涉事校長的專業操守問題。他指出，該校校監是校長丈夫，難令人信服校方會對校長作適當紀律處分。

教育局發言人表示，正按調查所得跟進並全面考慮個案下，就教師註冊資格考慮相應行動，例如發出譴責信、警告信或勸喻信等，情况嚴重者，可取消有關教師的註冊。

相關字詞﹕教育局 胡肖霞 聖德肋撒幼稚園

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