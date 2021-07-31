台山核電站停機查燃棒破損 中廣核：中法技術員溝通後決定 稱安全可控

中廣核昨日在網頁公告，1號機組運行中小量燃料破損，但在技術規範允許範圍內，可繼續穩定運行，經中法技術人員充分溝通，核電廠按核安全法規和核電廠運行規程及保守決策，決定1號機組停機檢修，查找燃料破損原因及更換燃料。機組按運行規程，後撤至停堆狀態，又稱反應堆安全可控。

保安局發言人表示，特區政府昨傍晚收到廣東省核應急委員會辦公室通知，知悉事件；香港天文台會繼續監測本港環境輻射，保安局續與內地部委保持密切溝通。保安局又指，據台山核電合營公司資料，1號機組有小量燃料棒破損在允許範圍內，核電站為保守起見停機檢修。國家核安全局上月解釋，核電站運行中小量燃料棒破損屬常見現象，只要壓力容器及安全殼兩道密封屏障滿足技術規範要求，就不會向環境產生任何放射性泄漏。

專家：或達中國要停機的地步

香港核學會主席陸炳林亦表示，台山核電站早前發生燃料破損，中廣核決定繼續運行並持續觀察，法國則稱會選擇停運。他認為不同國家有其監察機制和安全指標，可能今次達到中國認為要停機的地步，但不能說現在有很危險情况出現。他解釋，台山核電站採用歐洲壓水式反應堆是第三代技術，即使三重保護屏障破損都不影響公眾安全。

法馬通6月時承認核電站有惰性氣體積聚，中方當時未停運作。法馬通主要股東兼持台山核電站三成股權的法國電力公司（EDF）上周四（22日）表示，若核電站位於法國，會暫時停堆運作，以便調查破損，避免破損惡化。