22歲甜品師傅行山杖襲警 認暴動囚兩年9個月

認罪的被告為現年22歲廚師李昇俊。區院暫委法官許肇強在判刑時稱當日暴動規模較小，沒示威者用障礙物堵礙交通，只有約7至8名前線示威者破壞社會安寧，並非有預謀的暴動，加上警方沒舉旗警告，反映沒有造成嚴重威脅，事件中亦無人受傷。

官：用錯方法關心社會

對於被告承認以行山杖襲擊警員頭部，警員用圓盾抵擋，隨後數名示威者及警員衝前，許官形容雙方「互有動作」，亦無證據證明他鼓勵別人參與暴動。對於在公眾地方管有攻擊性武器一罪，許官稱被告案發時被搜出雷射筆，認為必然有意圖才會帶。

許官又引述辯方求情信指，其中學老師讚被告為人正面有抱負，中六畢業後報讀西式包餅課程，獲僱為甜品師傅；另一名甜品師傅求情信又指被告做事認真，惟受案件影響辭職。許官稱感受到被告有悔意，認為被告關心香港社會時事，但用錯方式。

【案件編號：DCCC 317/21】

（反修例風暴）