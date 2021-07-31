8．31衝突13歲男生攜燃彈 官指案情嚴重押後判

代表男被告（案發時13歲）的大狀昨在庭上透露，被告患有專注力不足及過度活躍症，又稱「斗膽要求」法庭索取社會服務令報告，惟法官明言案情嚴重，拒絕辯方要求，只索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

辯方要求索社服令報告遭拒

案情指前年8月31日下午，民陣在遮打花園舉行未經批准的集會，再遊行至中聯辦，其後演變成多區衝突，及至晚上10時許，約百名黑色裝束的示威者在旺角彌敦道及奶路臣街交界附近集結，有片段拍到被告連同其他人非法集結在一起，並將磚塊和發泡膠盒移到車路上，被告更揮手阻止車輛經過等。示威者在警方驅散期間逃入旺角港鐵站大規模破壞，約20名黑衣人衝到前往太子站的列車襲擊車上乘客。列車於晚上10時42分抵達太子站月台後，有十多名示威者包圍車廂乘客，用警棍、雨傘及槌子等施襲，其他則用粗言穢語喝罵乘客，一人曾向乘客發射彈叉，又有人用滅火器噴向車廂，有乘客拉緊急掣。欲拍攝情况的女途人被人撞至月台幕門致玻璃碎裂，她的眼鏡在糾纏期間飛跌在地。

警方於近11時接報到場，於月台扶手電梯截停被告，翌日凌晨拘捕他，並在其背包搜出兩樽自製燃燒彈及兩個打火機等。

【案件編號：DCCC 738/20】

（反修例風暴）